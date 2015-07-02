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'Türkiye'den hep yarar gördük'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Midyat Barınma Merkezi'ne yerleştirilen 3 bin 31 sığınmacı, Türkiye'den hep yarar gördüklerini ifade etti

'Türkiye'den hep yarar gördük'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Midyat Barınma Merkezi'ne yerleştirilen 3 bin 31 sığınmacı, Türkiye'den hep yarar gördüklerini ifade etti

02 Temmuz 2015 Perşembe 10:37
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'Türkiye'den hep yarar gördük'

MARDİN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Midyat Barınma Merkezi'ne yerleştirilen Suriyeli sığınmacılar, AFAD'ın desteğiyle alışveriş yaparak ülkelerine özgü hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası hazırlayıp, ülkelerindeki savaşın sona ermesi için dua ediyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Mardin'in Midyat ilçesinde barınma merkezine yerleştirilen 3 bin 31 sığınmacı, ramazanı kampta geçiriyor.

Kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiren Suriyeliler, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kendilerine verilen kartlara yüklenen parayla kamp içindeki marketten alışveriş yaparak ülkelerine özgü hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası hazırlıyor.

Topraklarından uzakta dini vecibelerini yerine getiren Suriyeliler, hasretini çektikleri ülkelerinde devam eden savaşın son bulması için dua ediyor.

Çadırların arasındaki küçük toprak alanlara ektikleri salatalık, biber, domates gibi sebzelerle çiçek yetiştiren sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ensar-muhacir kardeşliği" sözlerinin Türkiye'de yerine getirildiğini her fırsatta dile getiriyor.

"Türkiye'den hep yarar gördük"

Türkiye'de ikinci ramazan ayını geçirdiğini belirten Muhammed Gureybi, AA muhabirine, iç savaş nedeniyle İdlip'ten ailesiyle kaçarak, Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Allah'tan Esed yönetiminin son bulması için dua ettiklerini belirten Gureybi, Türkiye'nin kendilerine gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ettiklerini belirtti.

Gureybi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kampta iftar yaptıklarını anımsatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Siz muhacir, biz de ensarız' demişti. Gerçekten Türkiye'de bize misafir muamelesi yapılıyor. Türkiye'den hep yarar gördük. Bizlere sundukları destek ve yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"İftarda istediğimiz yemeği yapıyoruz"

Semir El Ömer ise 'kadın, çocuk, yaşlı' demeden insan öldüren canilerden kaçıp, Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Ömer, önceki yıl ramazan ayının ilk günü Türkiye'ye giriş yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk geldiğimizde ramazanı burada geçirdiğimiz için zor oldu. Bayram geldiğinde ise evimizden uzak olduğumuz için hepimiz ağlıyorduk. Ama zaman geçince biraz daha alıştık. Dağıtılan malzemelerle iftarda istediğimiz yemeği yapıyoruz. Biz yine iyi durumdayız. Bazılarının elinde bu nimet bile yok."

2 bin aileye yardım

Öte yandan, Mardin -Suriye Yardımlaşma Paltformu, ramazan ayı dolayısıylaSuriyeli bin 500 aileye gıda yardımında bulundu. Yardım almak isteyen sığınmacılar platform şubesi önünde sıcak havaya rağmen uzun kuyruk oluşturdu.

Paltform Başkanı Lütfü Günlüoğlu, hayırsever vatandaşlardan topladıkları yardımları ramazan dolayısıyla Suriyeli ailelere dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Yardımlardan alan Suriyeli Sabah El Ali, 3 yıldır Türkiye'de barındığını ancak ülkelerindeki savaşın sona ermesinin ardından geri dönmeyi planladıklarını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 10:52
Anahtar Kelimeler:
Suriyeönce Vatan
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