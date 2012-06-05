Türkiye’deki tüm belediye otobüslerine tek kart

İSTANBUL - Yurt genelindeki bütün belediye otobüslerinde tek kart geçerli olacak. Çipli karttan belediyenin ücret tarifesine göre kesinti yapılacak.

Belediye otobüslerinde tek kart dönemi geliyor. Zaman gazetesinin haberine göre; Vergi Konseyi tarafından yürütülen çalışma ile Türkiye genelinde belediyelerin kontrolünde olan taşıma hizmetleri tek kart üzerinden gerçekleştirilecek.

Böylece İstanbul'da oturan bir kişi Ankara'da, Diyarbakır'da veya Şanlıurfa'da belediye otobüsüne bindiğinde ödemeyi elindeki çipli kart ile yapabilecek. Ödenen rakam, belediyelerin otobüs ücret tarifesine göre şekillenecek.

Örneğin; Ankara'da karttan 1.85 lira düşerken, aynı rakam Diyarbakır'da 1.2 lira olacak. Yeni sistem sayesinde Maliye Bakanlığı da belediyelerin ulaşım gelirlerini elektronik ortamda takip etme imkânı bulacak.

Vergi Konseyi, İstanbul'da konuya ilişkin özel sektör ile görüşmelerini sürdürürken, önümüzdeki günlerde konunun vergisel boyutunu görüşmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile de bir araya gelinecek.

Maliye Bakanlığı'nın 2011 Yılı Faaliyet Raporu'nda da değinilen çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor

Edinilen bilgilere göre, söz konusu kartlarda kişinin öğrenci, özürlü, basın kartı sahibi veya emekli olduğuna yönelik bilgiler de yüklenecek. Sistem bu bilgiler doğrultusunda ücret tarifesinden düşecek.







Son Güncelleme: 05.06.2012 01:20