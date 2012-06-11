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''Türkiye'de Kentsel Dönüşüm'' Konferansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: ''Kentsel dönüşümü engellemek isteyenler var, açık gözler var, provokatörler var. Bu kentsel dönüşüm noktalarında da gettolaşmak isteyen illegal gruplar var. Onlar bu işi engellemek istiyorlar, onların yansımaları da zaman zaman oluyor. Bundan sonra da olacaktır''

''Türkiye'de Kentsel Dönüşüm'' Konferansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: ''Kentsel dönüşümü engellemek isteyenler var, açık gözler var, provokatörler var. Bu kentsel dönüşüm noktalarında da gettolaşmak isteyen illegal gruplar var. Onlar bu işi engellemek istiyorlar, onların yansımaları da zaman zaman oluyor. Bundan sonra da olacaktır''

11 Haziran 2012 Pazartesi 08:58
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''Türkiye'de Kentsel Dönüşüm'' Konferansı

İSTANBUL - Bayraktar, Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen ''Türkiye'de Kentsel Dönüşüm'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, önümüzdeki 35-40 yıl içinde dünya nüfusunun 9 milyar olacağını, bunun 6 milyarının şehirlerde yaşayacağını söyledi.

Dünyanın alabildiğine küçüldüğünü ifade ede Bayraktar, bu süreç içinde Türkiye'nin son 10 yılda ciddi bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Bayraktar, 9,5 yılda 5 milyon civarında konut üretildiğini, bunun 500 binini devlet, 4,5 milyondan fazlasını da özel sektörün ürettiğini, aynı süre içinde 265 noktada da kentsel dönüşüm yapıldığını anlattı. 

Erdoğan Bayraktar, ''Kentsel dönüşümü engellemek isteyenler var, açık gözler var, provokatörler var. Bu kentsel dönüşüm noktalarında da gettolaşmak isteyen illegal gruplar var. Onlar bu işi engellemek istiyorlar, onların yansımaları da zaman zaman oluyor. Bundan sonra da olacaktır'' diye konuştu.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası'nın insanın mal hakkını, hayat hakkını koruyan, kollayan bir yasa olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Hiç kimsenin evini yıkmak gibi bir niyetimiz yok. Bugüne kadar böyle bir şey yapmadık. Ne Sulukule'de yaptık, ne Maltepe'de, ne Küçükçekmece'de yaptık. Hiç bir yerde yapmadık. Böyle bir şey yok. Burada bu çocukları birileri konuşturdu, içimizde de var onları burada konuşturan, onları da biliyorum, ama konuşsunlar, gençler konuşabilir ama bu devlet kalkınacak, bu ülke gelişecek. Artık yazıktır. Bu yasa insanlarımızın can emniyetini koruyacak. Biz diyoruz ki bu yasa, siyaset üstü, siyaset dışı topyekun savunmamız gereken bir yasa'' dedi.

Yasa yürürlük kazanalı henüz bir hafta olduğunu söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

''İkincil mevzuatı hızlı bir şekilde hazırlıyoruz, tebligatları yapacağız, belediyeleri işin içine koyacağız. İnşallah Allah nasip ederse başarılı olacağız. Bu sadece salt bir kentsel dönüşüm değil, inşaat sektörü canlanacak, inşaat malzemesi sektörü canlanacak, müteahhitlerimiz iş bulacak, vasıfsız elemanlarımız iş bulacak, teknik müşavirler çok ciddi manada iş bulacak, mühendislik sektörü gelişecek ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri de ciddi manada gelişecek. Biz şimdi yurt dışında gidip iş alıyoruz fakat oyun kurucu değiliz. Teknik müşavirlik sistemini geliştirebilirsek o zaman bu müşavirlerimiz gidip orada oyun kurucu olacaklar, çok daha ciddi manada ülkemize kaynak gelecek.''

Bu arada, Bakan'ın konuşması sırasında Bayraktar'ı protesto etmek isteyen 2 kişi, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı. 

konferansın sonunda İstanbul Dostluk Derneği Genel Başkanı Ahmet Aluç tarafından Bakan Bayraktar'a plaket takdim edildi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 01:00
Anahtar Kelimeler:
Kentsel Dönüşüm
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