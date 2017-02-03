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"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Suriye'deki olaylarda iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talebinde bulunan Suriyeli Gözyaşı, kendisini ve ailesini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Suriye'deki olaylarda iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talebinde bulunan Suriyeli Gözyaşı, kendisini ve ailesini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

03 Şubat 2017 Cuma 10:41
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"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talebinde bulunan Suriyeli Gözyaşı, kendisini ve ailesini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini makamında kabul etti.

Şanverdi, burada yaptığı açıklamada, Suriyeli Gözyaşı'nın yardım çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulduğunu belirtti.

Babasını "Gözlerimi verin" diyecek kadar seven Suriyeli Gözyaşı'nın ailesini belediye olarak kardeş aile kabul ettiklerini anlatan Şanverdi, şunları kaydetti:

"Gözyaşı evladımızın çağrısı karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti ve durumlarıyla ilgili bizzat ilgilendiler, gereken yardımların yapılacağını ifade etmişler. Cumhurbaşkanlığı aileyi himayesi altına aldı. Bizde Reyhanlı belediyesi olarak ailemizin her zaman yanındayız. Gözyaşı kızımız ilçemizde eğitimini sürdürüyor. Kısmet olursa ailemizi Türk vatandaşı yapacağız. Ailemiz bizim kardeş ailemiz oldu. Her zaman destekçileri olacağız. Ben şahsım olarak ilgilerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Şanverdi, aileyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yakından ilgilendiğini belirterek teşekkür dileklerini iletti.

'Türkiye'ye minnettarız'

Suriyeli Gözyaşı ise Türkiye'nin kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Babasının durumuna çok üzüldüğü ve onu çok sevdiğini anlatan Gözyaşı, kendisini ve ailesini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ülkesinde sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Gözyaşı, "Babam savaşta bacaklarını ve gözlerini kaybetti. Biz Türkiye'ye geldik ve bize burada sahip çıktılar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Bize destek olan herkese minnettarız. İnşallah babamla hiç ayrılmayız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeIdlipTürkiye
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