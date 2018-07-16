'Türkiye'nin çatısı' doğal akvaryum gibi

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, su altı güzellikleriyle de büyülüyor.

Yüksekliği dolayısıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu ve Bulakbaşı suları, bulundukları bölgeye can verirken, su altında ise birbirinden güzel flora ve faunayı barındırıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki karların erimesiyle biriken suların beslediği bölge, onlarca su altı bitkisi ile balık, kemirgen, sürüngen ve yumuşakçalarla adeta doğal bir akvaryumu andırıyor.

Amatör dalgıçların ve su altı meraklılarının ilgisini çeken alan, her geçen gün yayılan ünüyle farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Bölge birçok doğal güzelliği barındırıyor"

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Doğu Anadolu bölgesi için önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Bulakbaşı ve Karasu sazlığının canlılar için önemli bir yaşam alanı olduğunu belirten Türkoğlu, "Bu sulak alanlarda Ağrı Dağı ve Aras Nehri'nden gelen alüvyal toprakların, verimli suların, planktonların oluşturduğu su altındaki besin zenginliğinden zooplankton (sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar) oluşmasıyla bunlarla beslenen balık ve diğer canlılara yaşama imkanı sağlamaktadır." dedi.

Sulak alanın bulunduğu bölgenin de birçok doğal güzelliği barındırdığını aktaran Türkoğlu, şunları anlattı:

"Bu haliyle adeta doğal bir akvaryum gibi görüntüler sergilemektedir. Özellikle ıstakoz, sarı balık, caner balığı, sazan balığı dediğimiz türlerden balık türlerimiz yaşamaktadır. Bunun dışında, özellikle Edirne ve Iğdır'da görülen su maymunu, bayrak niteliğinde bir görünüm sağlamaktadır. Buradaki bu verimliliğin sonucunda Ağrı Dağı ve Aras'tan gelen suların oluşturduğu alanda oldukça çeşitli kuş türlerimiz de yaşamaktadır. Etrafında ise Ağrı Dağı'nın sunmuş olduğu güzellikleri görmekteyiz."

Belgesel yapımcılarına davet

Milli parkın su altı meraklıları için tercih edilebilir, en iyi bölgelerden olduğunun altını çizen Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Buradaki sularımız derinliği 6 metreyi geçmeyen, derin olmayan, gelgitlerin olmadığı, durgun sular niteliğinde olan bir sudur. Özellikle amatör dalgıçları ve amatör belgesel yapımcılarını buraya davet ediyoruz. Su altı meraklılarına Ağrı Dağı'nın oluşturduğu bu suların su altı güzelliklerinden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz."

"Herkesi bu güzellikleri keşfetmeye bekliyoruz"

Bölgede faaliyet gösteren dalgıçlardan Coşkun Oluz da milli parkın birçok amatör tarafından tercih edildiğini belirterek, ekip olarak amatör bir şekilde dalış ve su altı görüntüleme faaliyetleri yaptıklarını ifade etti.

Geçmişte birçok amatör dalgıcın bu bölgede dalış yaptığını söyleyen Oluz, "Kaynak sularından beslendiğinden ötürü temiz ve görüş açısı oldukça tatmin edici. Su altında bulunan bitki ve hayvan türleri de ilgi çekici. Buranın en büyük özelliği ise Ağrı Dağı gibi önemli bir dağda bulunması. Birçok kişi bu bölgeden geçerken yeşilliği ve doğayı beğeniyor, biz ise su altındaki güzellikleri keşfediyoruz. Merakı olan herkesi bu güzellikleri keşfetmeye bekliyoruz." diye konuştu.