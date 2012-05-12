LONDRA - Türkiye, "Dünyada en iyi anne olunabilinecek ülkeler" listesinde, 47'inci sırada yer aldı.

İngiltere'de bulunan "Save the Children" isimli çocuk haklarıyla ilgili 120 ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşu, "2012 yılında, Dünya'daki Annelerin Durumu" başlıklı bir rapor yayımladı.

Kuruluş, 13'üncü kez yayımladığı raporunda, 165 ülkede annelerin durumuyla ilgili sıralamaya da yer verdi. Kadınların, çocuklarını büyütüp, bakabilecekleri en iyi ülkeler arasında ilk 10 sırada, Norveç, İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, Avustralya, Belçika, İrlanda ve Birleşik Krallık yer aldı.

75 sayfalık raporda, "Biraz daha gelişmiş", "Daha az gelişmiş", "Az gelişmiş" olmak üzere üç kategoriye ayrılan ülkeler sınıflandırmasında, Türkiye'ye 80 ülkenin bulunduğu "Daha az gelişmiş" ülkeler kategorisinde yer verildi.

Bu kategoriye göre, "en iyi anne olunabilinecek ülkeler" sıralamasında Türkiye 47'inci sırada yer alarak, Brezilya, İsrail, Ermenistan, Tunus, Bahreyn gibi ülkelerin gerisinde, Cezayir, İran, Azerbaycan, Fas gibi ülkelerin ise önünde yer aldı.

Sıralamada ayrıca kadın ve çocuk endeksine de yer verildi. Buna göre Türkiye, çocuk olmak için en iyi 10'uncu, kadın olmak içinse en iyi 63'üncü ülke oldu.

Ülkelerdeki çocuk sağlığı, anne sağlığı, kadınların eğitim ve ekonomik durumları gibi konular dikkate alınarak hazırlanan "En iyi anne olunabilecek ülkeler" listesinde son sıralarda ise, Kongo, Güney Sudan, Sudan, Çad, Eritre, Yemen, Afganistan ve Nijer gibi ülkeler yer aldı.