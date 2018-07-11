Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94542
ALTIN
190.780
DOLAR
4.7343
STERLİN
6.2885
EURO
5.5567
İstanbul'da konser verecek
İstanbul'da konser verecek
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte

'Türkiye elden gitseydi ikizlerimin ne anlamı kalırdı'

İstanbul'da, 16 yıllık özlemin ardından dünyaya gelen iki haftalık ikizlerini bırakıp 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı mücadele ederken gazi olan Abdullah Ağaya ile eşi, "Türkiye elden gitseydi çocuklarımın ne anlamı kalırdı." dedi.

'Türkiye elden gitseydi ikizlerimin ne anlamı kalırdı'

İstanbul'da, 16 yıllık özlemin ardından dünyaya gelen iki haftalık ikizlerini bırakıp 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı mücadele ederken gazi olan Abdullah Ağaya ile eşi, "Türkiye elden gitseydi çocuklarımın ne anlamı kalırdı." dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:40
0 Okunma
'Türkiye elden gitseydi ikizlerimin ne anlamı kalırdı'

İstanbul'da, 16 yıllık özlemin ardından dünyaya gelen ikiz bebeklerini bırakarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016 gecesi, cuntacılara karşı mücadele ederken gazi olan Abdullah Ağaya ile eşi, o karanlık gecede yaşananları dün gibi hatırlıyor.

Geçen yıl İstanbul'dan Batman'a yerleşen Abdullah (38) ve Yazgül Ağaya (32) çifti, 16 yıllık hasretin ardından 1 Temmuz 2016 günü İstanbul'da ikiz bebek sahibi oldu.

Bebeklerine mama verdikleri sırada darbe girişimini öğrenen Ağaya ve eşi, öperek vedalaştığı evlatlarını arkalarında bırakarak, cuntacılara karşı mücadele etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne koştu.

Belediye önündeki direnişte silahla vurularak gazi olan Ağaya ile eşinin en büyük dileği, 15 Temmuz gibi karanlık bir gecenin bir daha yaşanmaması.

"O gece bir türlü gözlerimin önünden gitmiyor"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Abdullah Ağaya, o gece kurşun isabet eden pantolon ve cüzdanını hala sakladığını söyledi.

"15 Temmuz gecesini Allah bir daha yaşatmasın." diyen Ağaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece bir türlü gözlerimin önünden gitmiyor. Her taraf kan ve gözyaşıydı. Bir tarafta şehit olan ağabeylerimiz, bir tarafta gazi olan ağabeylerimiz vardı. Ben de orada vuruldum ve gazi oldum. O gece aklımdan çıkmıyor. O gece Türkiye ve bayrağımız için canımızı feda etmeye çıktık. Keşke ben de arkadaşlarım gibi şehit olsaydım."

"Türkiye elden gitseydi çocuklarımın ne anlamı kalırdı"

O gece hep birlikte el ele kol kola tankların önünü keserek, Allah'ın verdiği iman gücüyle darbecileri durdurmayı başardıklarını dile getiren Ağaya, yaralandıktan sonra 45 dakika boyunca yerde kanlar içinde kaldığını anlattı.

Ağaya, kaldırıldığı hastanede gözünü açtığında ilk sorduğu şeyin, "Türkiye" ve "Recep Tayyip Erdoğan" olduğunu belirtti.

Abdullah Ağaya, çocuk özlemlerinin yıllar sonra dindiğini belirterek, "16 yıl sonra ikiz sahibi olduk ama Türkiye elden gitseydi çocuklarımın ne anlamı kalırdı. Suriye'yi görüyoruz. Türkiye onlara kapılarını açtı ama o gece Türkiye ele geçirilmiş olsaydı, bizim gideceğimiz hiçbir kapımız yoktu." diye konuştu.

"Vatan elden gitse çocuklar ne olacaktı?"

Yazgül Ağaya ise 15 Temmuz gecesi, 16 yıl sonra kavuştuğu ikiz bebeklerini görümcesine emanet edip eşinin arkasından sokağa çıktığını ifade ederek, "Bir yanda vatanımız, bayrağımız, Cumhurbaşkanımız, bir yanda çocuklarım. Görümceme, 'Çocuklarımı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum' diyerek eşimin arkasından çıktım. Vatan elden gitse çocuklar ne olacaktı? Çocuksuz olur ama vatansız yaşanmaz." dedi.

Ağaya, ülkede bir daha böyle bir gecenin yaşanmaması için dua ettiğini sözlerine ekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecekler
15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecekler
Caminin sevimli misafirleri
Caminin sevimli misafirleri
Görme engelliler için 'Navibaston' dönemi
Görme engelliler için 'Navibaston' dönemi
Geçimlerini 'ateşle oynayarak' sağlıyorlar
Geçimlerini 'ateşle oynayarak' sağlıyorlar
'Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor'
'Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor'
Anne ve babasının emaneti kulenin yılmaz bekçisi
Anne ve babasının emaneti kulenin yılmaz bekçisi
'Sırat Köprüsü' üzerinde geçen yarım asır
'Sırat Köprüsü' üzerinde geçen yarım asır
Hayallerinin peşinden koşan genç dünya turunda
Hayallerinin peşinden koşan genç dünya turunda
URANÜS BOĞA BURCUNA GEÇİYOR
URANÜS BOĞA BURCUNA GEÇİYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ