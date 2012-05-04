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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne yeni mumya balıklar

Geçen yıl yakalanan dev vatozlar, köpek balıkları ve orkinoslar, yaklaşık 6 ay süren mumyalama işleminin ardından müzedeki yerini aldı

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne yeni mumya balıklar

Geçen yıl yakalanan dev vatozlar, köpek balıkları ve orkinoslar, yaklaşık 6 ay süren mumyalama işleminin ardından müzedeki yerini aldı

04 Mayıs 2012 Cuma 19:20
2340 Okunma
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne yeni mumya balıklar

İSTANBUL - Geçen yıl yakalanan dev vatozlar, köpek balıkları ve orkinoslar, yaklaşık 6 ay süren mumyalama işleminin ardından ''Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi''ndeki yerini aldı.

Beylikdüzü Yeşilvadi'deki müzede basın mensuplarına açıklama yapan müzenin kurucusu Kenan Balcı, müzedeki 15 binden fazla deniz canlısı türünü, büyük bir uğraşla mumyalayıp kalıcı eserler haline getirdiklerini söyledi.

Balcı, geçen yıl yakalanan dev vatozlar, köpek balıkları ve orkinosları da yaklaşık 6 ay süren mumyalama işleminin ardından müzeye dahil ettiklerini belirterek, ''Müzemizin kapıları herkese ücretsiz olarak açık. Özellikle öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebilir'' şeklinde konuştu.

Müzede sergilenen bazı türleri denizlerde son zamanlarda görmenin mümkün olmadığını ifade eden Balcı, ''Birçok deniz canlısının neslinin tükenme nedeninin başında denizlerimizdeki kirlilik ve iklimsel değişiklikler geliyor'' dedi.

Balcı, balıkların yok olmaması için öncelikle denizlerde arıtma tesislerinin kurulması gerektiğini vurguladı.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:21
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Deniz Canlıları Müzesine Yeni Mumya Balıklar
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gizemli kız 2015-02-10 19:21:52

Ha ha ha ben ondan daha güzelim ölsem Kıloopatra olurum bayyyyy bayyyy

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