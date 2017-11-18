Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu

Türkiye'nin sağladığı burs imkanı ile üniversite öğrenimini İstanbul'da tamamlayan, ülkesine döndükten sonra 5 dönem bakanlık, 2 dönem belediye başkanlığı yapan Abdurrezzak Tabişat, Türkiye'de okumuş olmaktan duyduğu memnuniyeti "Aniden kendimi medeniyetlerin beşiği olan İstanbul'da buldum. Burada birçok şey öğrendim ve İstanbul benim mevcut potansiyelimi ortaya çıkardı." sözleriyle ifade etti.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan El-Bariha bölgesinden gelerek üniversiteyi İstanbul'da okuyan Tabişat, 1956 yılında İrbid'de liseyi bitirdikten bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde burslu okuma hakkı kazandı. Mezun olduktan sonra ülkesine dönüp 15 yıl doktorluk yapan Tabişat, daha sonra siyasete girerek bakanlık ve belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. Tabişat, bugün ülkesinde siyasete milletvekili olarak devam ediyor.

Tabişat, neden Türkiye'de öğrenim gördüğünü, Türkiye'nin sağladığı burs imkanlarını ve bu imkanların kariyerine etkilerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada eğitim aldığı yıllarda kendini gurbette hissetmediğini söyleyen Tabişat, İstanbul'da geçirdiği 6 yılın ardından diplomasını alıp hekim olarak insanlara yardımcı olmak için ülkesine döndüğünü aktardı.

İki yıl silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra İrbid'de kendi muayenehanesini açarak 15 yıl doktorluk yapan Tabişat, 15 Aralık 1979'da siyasette aktif rol aldığını, bu tarihten itibaren ard arda üç kez İrbid Belediye Başkanı seçildiğini belirtti.

Belediye başkanlığının ardından, 1993 ve 1997 yıllarındaki genel seçimlerle de iki dönem milletvekilliği yaptığını ifade eden Tabişat, Tahir El-Mısri, Zeyd bin Şakir, Abdulkerim el-Kebariti ve Ali Ebu Ragıb başbakanlığındaki dört hükümet döneminde de Belediyeler ve Çevre Bakanı olarak atandığını dile getirdi.

Memleketinin, El-Bariha isimli mütevazı bir köy olduğunu ve İstanbul'a gelene kadar İrbid'in dışına hiç çıkmadığını anlatan Tabişat, "Aniden kendimi medeniyetlerin beşiği olan İstanbul'da buldum. Burada birçok şey öğrendim ve İstanbul benim mevcut potansiyelimi ortaya çıkardı." dedi.

Türkiye'de ücretsiz eğitim aldığını söyleyen Tabişat, "Türkiye'de tüm kolaylıklar sağlanmıştı. Ürdünlü öğrencileri Türkiye'de okumaya teşvik ediyorum. Birçok akrabam Türkiye'de eğitim gördü ve halen İstanbul'da eğitim alanları var." diye konuştu.

Şu anda Senatoda Türkiye-Ürdün Dostluk Komisyonuna üye olduğunu kaydeden Tabişat, "Türkiye Büyükelçisi ile güçlü dostluk bağlarımız var ve toplantılar yapıyoruz. Türk hükümetinin Ürdün ile siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerini güçlendireceğini umuyorum." dedi.