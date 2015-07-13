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"Türkiye, çölleşmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında"

Yanlış sulama nedeniyle dünyada her yıl 500 bin hektar alanın çölleştiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Türkiye'nin çölleşmeyle mücadelede ilk 5'te yer aldığını bildirdi.

"Türkiye, çölleşmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında"

Yanlış sulama nedeniyle dünyada her yıl 500 bin hektar alanın çölleştiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Türkiye'nin çölleşmeyle mücadelede ilk 5'te yer aldığını bildirdi.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 11:12
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ANKARA 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sadece yanlış sulama nedeniyle dünyada her yıl 500 bin hektar alanın çölleştiğini belirterek, "BM Çevre Programı (UNEP) verilerine göre, çölleşme süreci dünyaya, her yıl 42 milyar dolardan fazla mali yük getirmektedir. Sadece Afrika'nın yıllık kaybı 9 milyar dolardır" değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde dünyada 250 milyondan fazla insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiğini kaydederek, 4 milyar hektardan fazla arazinin çölleşme tehdidi altında bulunduğunu vurguladı.

Eroğlu'nun verdiği bilgiye göre, 110'dan fazla ülkede yaklaşık 1,2 milyar insan çölleşme tehdidi altında. Dünya topraklarının yüzde 25'i, dünyadaki kurak alanların yüzde 75'i ve gelişmekte olan 110 ülkenin yüzde 90'ı çölleşme riskiyle karşı karşıya. Eroğlu, "Dünyanın çöller hariç kurak alanlarının yüzde 70'den fazlasının bozulmuş olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu soruna karşı ciddi önlemler alınmalıdır" ifadesini kullandı.

"Türkiye, çölleşmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında"

Türkiye'deki çölleşme tehlikesine de değinen Eroğlu, Türkiye'nin, dünya üzerindeki konumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklimi gibi nedenlerden dolayı iklim değişikliğinden ve çölleşmeden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Eroğlu, "Türkiye topraklarının yüzde 65'i kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim özeliklerine sahiptir. Ülkemiz, özellikle İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dünya Çölleşme Risk Haritasında 'aşırı hassas' ve 'çok hassas' olarak gösterilmektedir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, çölleşmeyle mücadelede dünyada ilk 5 ülke arasında"

Türkiye'nin, çölleşme ve erozyonla mücadele faaliyetlerinde dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığı belirten Eroğlu, iklimsel verilere göre, Iğdır ve Konya ovaları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, kuraklık ve çölleşmeye en hassas bölgeler olarak ortaya çıktığını dile getirdi. 

"Çölleşme ve erozyonla mücadele dünya gündeminde tutulacak"

Bakan Eroğlu'nun verdiği bilgiye göre, 12-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara'da Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 12'incisi  (UNCCD COP 12) yapılacak. Konferansa, sözleşmeye taraf 195 ülkeden devlet başkanları, bakanlar, parlamenterler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve delegasyonlar ile yaklaşık 10 bin uzmanın katılımı bekleniyor.

Eroğlu, söz konusu tarafların, çölleşme ve erozyonla mücadeleyi dünya gündeminde tutup, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin uygulanması için ülkelerin gerekli çalışmaları yapmalarını teşvik etmek amacıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Toplantı sonunda Afrika ülkeleri başka olmak üzere dünya ülkelerinde su ve gıda güvenliğini tehlikeye sokan arazi bozulmasının azaltılması ve bozulan arazilerin ıslahı için bağlayıcı kararlar alınması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 09:50
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Türkiyeçölleşmeden En Fazla Etkilenecek ülkeler Arasında
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