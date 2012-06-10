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Türkçe'nin yozlaşmasına karşı çıkmalıyız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ''Türkçe'nin yozlaşmasına her zaman karşı çıkmalıyız'' dedi.

Türkçe'nin yozlaşmasına karşı çıkmalıyız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ''Türkçe'nin yozlaşmasına her zaman karşı çıkmalıyız'' dedi.

10 Haziran 2012 Pazar 11:11
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Türkçe'nin yozlaşmasına karşı çıkmalıyız

ANKARA

Arınç, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ''10. Türkçe Olimpiyatları Özel Ödül Töreni''nde, ''Kaşgarlı Mahmut Türk Dili Ödülü''nü layık görülen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'e ödülünü verdi.
Erdem'in bunu fazlasıyla hak ettiğini belirten Arınç, Erdem'in geçen dönem TBMM'de Türkçe ile ilgili bir araştırma komisyonunun başkanlığını yaptığını, komisyonun el kitabı gibi okunacak bir rapor hazırladığını anlattı. 
Çalışmalarını samimiyetle devam ettiren Erdem'in Türk Dili ve Edebiyatı Derneği'ni kurduğunu dile getiren Arınç, ''Son yaptıkları çalışma, yeni anayasa çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konudur. O da yeni anayasamızın dilidir. Birkaç hafta önce Ankara'da yapılan bu çalışmanın da yeni anayasa çalışmaları için adeta bir kaynak teşkil edeceğine inanıyorum'' dedi.
Türkçe'nin çok sevilmesi gerektiğini vurgulayan Arınç, ''Onun yozlaşmasına, güdük hale getirilmesine her zaman karşı çıkmalıyız. Sadece üç beş kelimeyle konuşan değil zengin dilimizin bütün kelimelerini, deyimlerini kullanacak bir konuşma dili meydana getirmeliyiz.'' diye konuştu.

Dilde birlik fikirde birlik
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nevzat Kösoğlu'na, ''Gaspıralı İsmail Türk Dili'' ödülünü verdi.
Türkçe Olimpiyatları'na ilham kaynağı olan, emeği geçen herkesi kutladığını belirten Şahin, konuşmasını, Gaspıralı İsmail'in ''Dilde birlik fikirde birlik, işte birlik'' sözleriyle bitirdi.

Misafir öğrenciler ''Yeni bir dünya'' şarkısını söyledi
''10. Türkçe Olimpiyatları Özel Ödül Töreni''nde, konuşma, yazma ve dil bilgisi yarışmalarında altın madalya kazanan öğrenciler ödüllerini Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in elinden aldı. 
Tören, tüm öğrencilerin sahneye gelerek hep birlikte ''Yeni bir dünya'' adlı şarkıyı söylemesiyle son buldu.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:11
Anahtar Kelimeler:
Arınç
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