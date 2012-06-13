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''Türkçe'nin çocukları'' zehirlendi

Türkçe Olimpiyatları için Türkiye'de bulunan Makedonya ekibi Ankara'da yedikleri yemekten zehirlendi.

''Türkçe'nin çocukları'' zehirlendi

Türkçe Olimpiyatları için Türkiye'de bulunan Makedonya ekibi Ankara'da yedikleri yemekten zehirlendi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:15
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''Türkçe'nin çocukları'' zehirlendi

ANKARA - Türkçe Olimpiyatları için Türkiye'de bulunan Makedonya ekibinin bazı üyeleri, yedikleri yemekten zehirlendi.             

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir otelde konaklayan Makedonya ekibinin bazı üyelerinde, gece saatlerinde bulantı, kusma ve karın ağrısı görüldü. Vaka sayısının artması üzerine hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Otele, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaklaşık 15 kişi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İsmini vermek istemeyen grubun mihmandarı, ekibin akşam saatlerinde Kızılay'da bir restaurantta yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Hastane yetkilileri Makedonyalı gurubun sağlık durumlarının iyi olduğunu ve sabah saatlerinde taburcu edilebileceklerini belirtti.

Bu arada otel çalışanları, habercilerin görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 01:20
Anahtar Kelimeler:
Zehirlendi
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