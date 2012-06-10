Türkçe istihdam dili oluyor

ANKARA - Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, ''Yurt dışında Türkçe öğretmenliği gibi bir alan gelişiyor. Son 10 yıldır ülkemizin, siyasi, ekonomik, kültürel alandaki başarıları Türkiye'yi dünya ölçeğinde çok önemli bir yere taşıdığı gibi Türkçe yi de bir istihdam dili olmaya doğru ön plana çıkardı'' dedi.

Türkçe'nin şu anda sadece insanların Türk dizilerini seyrederken anladıkları, Türk romanlarını okudukları bir dil olmadığını vurgulayan Bilkan, "Türkçe, aynı zamanda o dili öğrendiklerinde Türk yatırımcıların o ülkelerde kurdukları iş yerlerinde, fabrikalarda, bankalarda görev alabilme avantajı sağlayan önceliği sağlayan bir konuma getirdi" diye konuştu.

Bilkan, Türk kültür coğrafyası üzerindeki ülkelerde Türkçe el yazması eserlerin korunması için "Gezici Kitap Hastanesi" projesini uygulamaya koyduklarını belirterek, "Foynitsa'daki Fransiskan kilisesinde korunan Fatih Sultan Mehmet'in ahidname olarak bilinen o meşhur fermanının korunması için Hırvat makamlarla görüştük. O ahidnamenin korunması için gerekeni yapacağız" dedi.