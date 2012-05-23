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Türk tırı çatışmanın ortasında kaldı

Ürdün'den yüklediği biberi Türkiye'ye getiren Türk tırı, Suriye'nin İdlip kenti yakınlarında çatışmanın ortasında kaldı.

Türk tırı çatışmanın ortasında kaldı

Ürdün'den yüklediği biberi Türkiye'ye getiren Türk tırı, Suriye'nin İdlip kenti yakınlarında çatışmanın ortasında kaldı.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:15
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Türk tırı çatışmanın ortasında kaldı

      Tır sürücüsü Hanifi Dikmen (47), Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 E 4824 plakalı tırıyla İdlip kentinde çatışmanın ortasında kaldığını söyledi.
      Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmaya helikopterlerin de katıldığını iddia eden Dikmen, ''Olay bir anda gelişti. Canımı kurtarmak için 5 dakika boyunca tırın içerisinde yattım. Çatışma sonrasında diğer tır sürücüsü arkadaşlarımın da yardımıyla zor da olsa Cilvegözü Sınır Kapısına ulaşabildim'' diye konuştu.
Tırına 36 kurşunun isabet ettiğini belirten Dikmen, kurşunlardan bazılarının da tırın içerisinde yer alan yatağına denk geldiğini kaydetti.
      Olaydan yara almadan kurtulan Dikmen'in kullandığı tır, polisin inceleme yapmasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 01:16
Anahtar Kelimeler:
Türk Tırı
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