Türk tırı çatışmanın ortasında kaldı

Tır sürücüsü Hanifi Dikmen (47), Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 E 4824 plakalı tırıyla İdlip kentinde çatışmanın ortasında kaldığını söyledi.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmaya helikopterlerin de katıldığını iddia eden Dikmen, ''Olay bir anda gelişti. Canımı kurtarmak için 5 dakika boyunca tırın içerisinde yattım. Çatışma sonrasında diğer tır sürücüsü arkadaşlarımın da yardımıyla zor da olsa Cilvegözü Sınır Kapısına ulaşabildim'' diye konuştu.

Tırına 36 kurşunun isabet ettiğini belirten Dikmen, kurşunlardan bazılarının da tırın içerisinde yer alan yatağına denk geldiğini kaydetti.

Olaydan yara almadan kurtulan Dikmen'in kullandığı tır, polisin inceleme yapmasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.