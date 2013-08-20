Türk pilotların yerleri tespit edildi

BEYRUT



Geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilotun yerlerinin tespit edildiği iddia edildi.



AA muhabirinin başkentte önemli bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, kaçırılan Türk pilotun Lübnan'ın doğusundaki Balbek şehrinin "Eş-Şeraveneh" kasabasında bir yerde tutulduğu, yardımcı pilotun ise ülkenin güneyindeki "Zavter" ilinde bulunduğu öne sürüldü.



Bu arada her iki pilotun kurtarılması için çalışmaların dikkatli ve titiz bir şekilde yürütüldüğü dile getirildi.



Arınç'ın açıklaması



Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç da iki Türk pilotun durumuna ilişkin, "Ümit ediyorum ki onlar da, bugünü bilmem ama en yakında zamanda kendilerine kavuşacağız. Güvenli bir şekilde arkadaşlarımıza ulaştık, nerede oldukları da az çok biliniyor. Hayatta olduklarını, huzur ve rahat içinde olduklarını biliyoruz" dedi.



Öte yandan Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Kulud Kerim yaptığı açıklamada, Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili ellerinde 3 zanlı olduğunu ve sorgulamalarının devam ettiğini, daha önce de kaçırılma olayıyla ilgili 5 kişiyi sorguladıklarını belirtmişti.



Lübnan'da İstanbul-Beyrut seferini yapan THY uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı bir grup, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmış, diğer mürettebatı serbest bırakmıştı.



Eylemin sorumluluğunu üstlenen "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı karşılığında serbest bırakılacakları belirtilmişti.





AA