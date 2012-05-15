Türk Kızılayı'ndan Süryani Metropolitliği'ni ziyaret

İSTANBUL- Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin'i ziyaret etti.



Tarlabaşı'ndaki Süryani Metropolitliği'ndeki ziyarette konuşan Çetin, Süryaniler olarak kalplerinin ülke için attığını ifade etti.



''Biz şuna inanıyoruz; bu ülkede yaşayan bütün insanlar din, dil, ırk, renkleri ne olursa olsun bu ülkenin insanlarıdır'' diyen Çetin, Türk Kızılayı'nın en kutsal görevi yerine getirip, herkesi kucaklayıp ihtiyacı olanlara yardım eli uzattığını söyledi.



Çetin, Süryaniler olarak ülkenin birlik ve beraberliği, kalkınması için dua ettiklerini dile getirerek, Süryaniler'in her zaman devletin yanında yer aldığını ifade etti.



Akar da, Türk Kızılayı'nın Türk milletinin merhamet elini ülkede ve ülke dışında herkese ulaştırmakla görevli olduğunu belirterek, Süryani cemaatinin de yardıma ihtiyaçları olduğunda yanlarında olacaklarını söyledi.



Ziyaretin ardından Çetin tarafından Akar'a, telkari tepsi ve Süryani cemaatine ilişkin hazırlanmış bir kitap hediye edildi.

