Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türk Kızılayı durum tespitine başladı

Türk Kızılayı, Muğla Ölüdeniz'de meydana gelen deprem sonrasında Afet Operasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasının koordine ettiği afet müdahale ekiplerinin, acil olarak depremin merkez üssüne yakın bölgelerde durum tespitine başladığı bildirildi.

Türk Kızılayı durum tespitine başladı

Türk Kızılayı, Muğla Ölüdeniz'de meydana gelen deprem sonrasında Afet Operasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasının koordine ettiği afet müdahale ekiplerinin, acil olarak depremin merkez üssüne yakın bölgelerde durum tespitine başladığı bildirildi.

11 Haziran 2012 Pazartesi 08:48
432 Okunma
Türk Kızılayı durum tespitine başladı

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ölüdeniz açıklarında, deniz zemininde meydana gelen depremin bölge insanının ve tatilcilerin panik yaşamasına neden olduğu ancak Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi, Muğla, Marmaris ve Fethiye şubelerine bağlı ekiplerin ilk tespitlerine göre, bölgede önemli bir hasar ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. 

Açıklamada, Ağrı'da meydana gelen ve Doğubayazıt ilçesinde 86 evi oturulamaz hale getiren sağanak sonrasında da Türk Kızılayı'nın bölgeye acil olarak afet müdahale ekipleri sevk ettiği ifade edildi. 

Bölgeye Erzurum Bölge Afet Yönetim Merkezi ve Ağrı Yerel Afet Lojistik Merkezi'nden yeterli sayıda çadır, battaniye ve mutfak seti ulaştırıldığı ve ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu kaydedildi. 

Türk Kızılayı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç duyulabilecek ek yardım malzemelerinin ve afet müdahale ekiplerinin gerekli bölgelere sevk edilebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 00:50
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ