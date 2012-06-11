Türk Kızılayı durum tespitine başladı

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ölüdeniz açıklarında, deniz zemininde meydana gelen depremin bölge insanının ve tatilcilerin panik yaşamasına neden olduğu ancak Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi, Muğla, Marmaris ve Fethiye şubelerine bağlı ekiplerin ilk tespitlerine göre, bölgede önemli bir hasar ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ağrı'da meydana gelen ve Doğubayazıt ilçesinde 86 evi oturulamaz hale getiren sağanak sonrasında da Türk Kızılayı'nın bölgeye acil olarak afet müdahale ekipleri sevk ettiği ifade edildi.

Bölgeye Erzurum Bölge Afet Yönetim Merkezi ve Ağrı Yerel Afet Lojistik Merkezi'nden yeterli sayıda çadır, battaniye ve mutfak seti ulaştırıldığı ve ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Türk Kızılayı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç duyulabilecek ek yardım malzemelerinin ve afet müdahale ekiplerinin gerekli bölgelere sevk edilebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.