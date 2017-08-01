TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU

Yazı ve Fotoğraflar: M. Kemal SALLI mksalli@yahoo.com.tr

Yalova Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi YAFEM’in geleneksel olarak düzenlemekte olduğu TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri, tarihimizde önemli bir yeri olan Yalova’yı, Türk Dünyası’nın kültür merkezi haline getirmiştir. Bu yıl Yalova’da, Türk Dünyası’nı İsmail Gaspıralı’nın “Dilde birlik, fikirde birlik, işde birlik” vecizesi çerçevesinde Türkistan coğrafyasında yaşamakta olan Türkleri biraraya getirmeyi, tanıştırmayı, kültür alışverişini geliştirmeyi amaçlayan Türk Boyları Kültür Şöleni’nin 20’ncisi gerçekleştirildi.

YALOVA Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi YAFEM’in 20 yıldır gerçekleştirdiği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri, Altaylardan Akdeniz’e, hatta Amerika kıtasına uzanan Türk kültür ikliminde yaşayan toplulukları Yalova’da, YAFEM çatısı altında biraraya getiriyor. 2007 yılında, Saha-Yakut Türkleriyle aynı geni taşıyan Amerika Kızılderililerinin ve Türk kültür ikliminin her köşesinden şölene katılan Türk boylarının Atatürk’ün heykeli çevresinde toplanarak oluşturdukları heyecan verici tablo, “Türk birliğini görüyorum ve ona inanıyorum” söyleminin Yalova meydanında hayat bulmuş şekliydi.

18-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen bu yılki şölene 15 ülkeden 17 topluluk katıldı. Yine Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında gerçekleştirilen TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BULUŞMASI’nın 11. etkinliğine 14 ülkeden 25 gazeteci katıldı. Aynı etkinlik çerçevesinde, Türk Dünyası şairleri de eserlerinden örnekler sundular.

YAFEM’in gerçekleştirdiği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri Yalova’da yapılan gösterilerle sınırlı kalmıyor; Türk Dünyası’nın çeşitli yörelerinden gelen ekipler çevre illerde ve ilçelerde de gösteri yaptıklarından, TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri bir bölgesel şölen olarak kutlanıyor.

YALOVA Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni, konuk ekiplerin Yalova’da, ilçelerinde ve komşu illerde yaptıkları gösterilerle bölgesel bir bayram olarak kutlandı. 20. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen gala gecesiyle noktalandı.

Türk Boyları Kültür Şöleni’nin Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gala gecesinde de, konuk ekipler, kendi yörelerinin oyunlarından ve müziklerinden özgün örnekler sergilediler. Geceye katılan konuk ülkeler ve çeşitli Türk boyları (Kosova, Kırım, Kazakistan, Kırgıztan, KKTC, Bosna Hersek, Gürcistan, Kabardin Balkar, Romanya ve Çuvaşistan) sergiledikleri birbirinden ilginç oyun ve müziklerle izleyenlerden büyük alkış aldılar

Gala gecesinde bir konuşma yapan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, geçen yıl zorunlu olarak ara verilen Türk Boyları Şöleni etkinliklerinin bu yıl 20.’ncisini gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında, Türk Dünyası Ressamları Sergisi, Şairler Buluşması, Türk Dünyası Gazetecileri Buluşması bağlamında Türk Dünyası’nın Doğu ile Batı arasındaki rolü, Türk tarihinin bilinmeyen yıllarına ve Türklerin atayurduna ilişkin çalışmaları, Türkiye’nin Güvenliği, Suriye ve Irak konulu konferans gerçekleştirdik. Bu akşam da kapanış galasını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl daha iyi şartlarda, daha iyi faaliyetler yapmayı umut ediyoruz. Bizde destek olan, başta Yalova Belediyesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’na ve ilçe belediyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Gala gecesinde AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali de katıldı.

Not: Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması’nı ayrı bir yazıyla değerlendireceğiz.