TÜRK DÜNYASI KOCAYAYLA’DA BULUŞTU

M. KEMAL SALLI

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine, Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerini ve akraba topluluklarını temsilen yüzlerce sporcu, kültür temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı. Osman Gazi’nin düğününün yapıldığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı kutlu Kocayayla’da geleneksel malzemeyle ve geleneksel ölçülerde kurulan Han Çadırı ve çevresindeki Türk boylarını temsil eden çadırlarla şölen alanı, tam bir kurultay görüntüsündeydi.

Tarihi Kocayayla’da iki yıldır temmuz ayında gerçekleştirilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerinde, yalnızca Türk’ün barış zamanında savaşa hazırlık antremanı olan ata sporları değil, binlerce yıllık Türk tarihinin zengin kültürel birikimlerinden özgün örnekler de sergileniyor.

Altaylardan Akdeniz’e uzanan Türkistan coğrafyasının özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan yaylalarında, bozkırlarında yüzyıllardır savaşa hazırlık olarak oynanan oyunları sergilemek için yüzlerce sporcu, başka bir ortamda kolayca göremeyeceğimiz ata sporlarımızın özgün örneklerini sergilediler. Şenliğe katılanlar cirit, kökbörü (Oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yaya okçuluğu, aşık atma, matrak cenk sporu gibi ata sporlarımızın örneklerini büyük bir heyecanla izlediler

Bursa´da ikincisi gerçekleştirilen uluslararası organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke 2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine katılacakların engin tarihimizden ve zengin kültürel birikimimizden, heyecan verici ata sporları örneklerimizden gurur duyacaklarını söylemişlerdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şenlik öncesi yapılan tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ata sporları şenliğiyle ecdada olan vefa borcunu ödemek ve onun eserlerine, mirasına sahip çıkmak istediklerini belirtmişti. Somut olmayan mirasa yönelik çalışmalarda Bursa´nın, gerçekleştirdiği organizasyonlarla, bir adım öne çıktığını söyleyen Başkan Altepe, kırsal kültürün ‘attıkları adımların bir sonucu olarak´ dünya literatürüne girdiğini vurguladı. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği´nin bugüne kadar tarım ve hayvancılıkla öne çıkan dağ bölgeleri için turizme kapı aralayacağını ve ciddi bir çekim merkezi olmasının önünü açacağını vurgulamış ve “Düzenlediğimiz bu organizasyon da bu anlamda yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden biri. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” demişti..

22-23 Temmuz günlerinde tarihi Kocayayla, özüne uygun olarak gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle, binlerce yıllık tarihimizin ve zengin kültür birikimimizin canlandığı bir tarih sahnesi gibiydi. İzlemeye gelenler tarihleri ve kültürel birikimlerinin zenginliğiyle gurur duydular.

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şöleni Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğalistan, Altay Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırım, Afganistan, Çin-Doğu Türkistan-Uygur Özerk Bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Tataristan, KKTC, Gürcistan (Karakalpaklar), Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Irak Türkmeneli, Suriye Bayır-Bucak, Romanya, Macaristan, Pakistan ve Türkiye´den seçkin grupların katılımıyla gerçekleştirildi.

Adı Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği olmasına rağmen, etkinliklerde yalnızca geleneksel spor oyunlarımız değil, evlenme kültürümüzden, gelin alma törenimizden, yemek kültürümüzden, çeşitli yörelerin halk oyunlarımızdan, Türk’ün gönül sesi olan türkülerimizden, şaman törenlerinden de örnekler sergilendi. Kımız, süzme yoğurt ve kurut yapımı, Boorsak, Çelpek, Çiğbörek gibi hamur işleri ile yün eğirme, kilim dokuma, gelin alma, aşık atışması, Beşik toyu, Betaşar (Duvak açma), börk, kılıç ve bıçak üretimi, Türk dünyası sohbetleri ve Aksakallar toyu gibi geleneksel törenler ve el sanatları uygulamalı olarak gösterildi.

Uludağ´ın eteğindeki tarihi Kocayayla´da; Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi akraba topluluklarının kültürel objelerinin, lezzetlerinin ve giysilerinin sergileneceğini yaylada Türk Dünyası’nı DOMBRA adlı bestesiyle ayağa kaldıran Aslanbek Sultanbek ile Kerküklü ses sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Osman Avcı, Kırgız, Kazak ve Kafkas ekipleri geleneksel oyunlarımızdan ve türkülerimizden çok nefis örnekler sundular.

TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ etkinliklerinin Türk Dünyası’nı Kocayayla’da bir araya getiren uzun soluklu bir şölenler, kurultaylar dizisi olmasını diliyoruz.