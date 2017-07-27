Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107206
ALTIN
143.369
DOLAR
3.5533
STERLİN
4.6415
EURO
4.1312
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...
Beşiktaş kafilesi İspanya'da
Beşiktaş kafilesi İspanya'da

TÜRK DÜNYASI KOCAYAYLA’DA BULUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Belediyesi ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği 2. TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ 22-23 Temmuz’da, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı Kocayayla’da gerçekleştirildi.

TÜRK DÜNYASI KOCAYAYLA’DA BULUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Belediyesi ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği 2. TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ 22-23 Temmuz’da, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı Kocayayla’da gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:10
0 Okunma
TÜRK DÜNYASI KOCAYAYLA’DA BULUŞTU

M. KEMAL SALLI

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine, Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerini ve akraba topluluklarını temsilen yüzlerce sporcu, kültür temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı. Osman Gazi’nin düğününün yapıldığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı kutlu Kocayayla’da geleneksel malzemeyle ve geleneksel ölçülerde kurulan Han Çadırı ve çevresindeki Türk boylarını temsil eden çadırlarla şölen alanı, tam bir kurultay görüntüsündeydi. 

Tarihi Kocayayla’da iki yıldır temmuz ayında gerçekleştirilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerinde, yalnızca Türk’ün barış zamanında savaşa hazırlık antremanı olan ata sporları değil, binlerce yıllık Türk tarihinin zengin kültürel birikimlerinden özgün örnekler de sergileniyor. 

Altaylardan Akdeniz’e uzanan Türkistan coğrafyasının özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan yaylalarında, bozkırlarında yüzyıllardır savaşa hazırlık olarak oynanan oyunları sergilemek için yüzlerce sporcu, başka bir ortamda kolayca göremeyeceğimiz ata sporlarımızın özgün örneklerini sergilediler. Şenliğe katılanlar cirit, kökbörü (Oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yaya okçuluğu, aşık atma, matrak cenk sporu  gibi ata sporlarımızın örneklerini büyük bir heyecanla izlediler 

Bursa´da ikincisi gerçekleştirilen  uluslararası organizasyon öncesinde  düzenlenen basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke 2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine katılacakların engin tarihimizden ve zengin kültürel birikimimizden, heyecan verici ata sporları örneklerimizden gurur duyacaklarını söylemişlerdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şenlik öncesi yapılan tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ata sporları şenliğiyle ecdada olan vefa borcunu ödemek ve onun eserlerine, mirasına sahip çıkmak istediklerini belirtmişti. Somut olmayan mirasa yönelik çalışmalarda Bursa´nın, gerçekleştirdiği organizasyonlarla, bir adım öne çıktığını söyleyen Başkan Altepe, kırsal kültürün ‘attıkları adımların bir sonucu olarak´ dünya literatürüne girdiğini vurguladı. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği´nin bugüne kadar tarım ve hayvancılıkla öne çıkan dağ bölgeleri için turizme kapı aralayacağını ve ciddi bir çekim merkezi olmasının önünü açacağını vurgulamış ve “Düzenlediğimiz bu organizasyon da bu anlamda yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden biri. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” demişti.. 

22-23 Temmuz günlerinde tarihi Kocayayla, özüne uygun olarak gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle, binlerce yıllık tarihimizin ve zengin kültür birikimimizin canlandığı bir tarih sahnesi gibiydi. İzlemeye gelenler tarihleri ve kültürel birikimlerinin zenginliğiyle gurur duydular. 

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şöleni Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğalistan, Altay Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırım, Afganistan, Çin-Doğu Türkistan-Uygur Özerk Bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Tataristan, KKTC, Gürcistan (Karakalpaklar), Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Irak Türkmeneli, Suriye Bayır-Bucak, Romanya, Macaristan, Pakistan ve Türkiye´den seçkin grupların katılımıyla gerçekleştirildi. 

Adı Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği olmasına rağmen, etkinliklerde yalnızca geleneksel spor oyunlarımız değil, evlenme kültürümüzden, gelin alma törenimizden, yemek kültürümüzden, çeşitli yörelerin halk oyunlarımızdan, Türk’ün gönül sesi olan türkülerimizden, şaman törenlerinden de örnekler sergilendi. Kımız, süzme yoğurt ve kurut yapımı, Boorsak, Çelpek, Çiğbörek gibi hamur işleri ile yün eğirme, kilim dokuma, gelin alma, aşık atışması, Beşik toyu, Betaşar (Duvak açma), börk, kılıç ve bıçak üretimi, Türk dünyası sohbetleri ve Aksakallar toyu gibi geleneksel törenler ve el sanatları uygulamalı olarak gösterildi.

Uludağ´ın eteğindeki tarihi Kocayayla´da; Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi akraba topluluklarının kültürel objelerinin, lezzetlerinin ve giysilerinin sergileneceğini yaylada Türk Dünyası’nı DOMBRA adlı bestesiyle ayağa kaldıran Aslanbek Sultanbek ile Kerküklü ses sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Osman Avcı, Kırgız, Kazak ve Kafkas ekipleri geleneksel oyunlarımızdan ve türkülerimizden çok nefis örnekler sundular. 

TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ etkinliklerinin Türk Dünyası’nı Kocayayla’da bir araya getiren uzun soluklu bir şölenler, kurultaylar dizisi olmasını diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk DünyasıKocayaylaBursaAta Sporları şenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam kemik hastası kadın yeniden eve hapsoldu
Cam kemik hastası kadın yeniden eve hapsoldu
KOMŞUMUZDAYIM SAKIZ ADASI* SAKIZ KOKAN ADA Kocaman Samimi Ada...
KOMŞUMUZDAYIM SAKIZ ADASI* SAKIZ KOKAN ADA Kocaman Samimi Ada...
Sosyal medya gençleri kaygılı bireyler haline getiriyor
Sosyal medya gençleri kaygılı bireyler haline getiriyor
‘Yaşlı Stajyerler’
‘Yaşlı Stajyerler’
O bir Yıldız Sunucu Esra Yıldız
O bir Yıldız Sunucu Esra Yıldız
Afetlerde '2 milyon Kızılay gönüllüsü' görev alacak
Afetlerde '2 milyon Kızılay gönüllüsü' görev alacak
Kandıra'nın cazibe merkezi 'Kartal Kayaları'
Kandıra'nın cazibe merkezi 'Kartal Kayaları'
Ege'de sıcaklıklar düşecek, yağış geliyor
Ege'de sıcaklıklar düşecek, yağış geliyor
Darbe girişiminin şahidi Katarlıdan 15 Temmuz anısına kitap
Darbe girişiminin şahidi Katarlıdan 15 Temmuz anısına kitap

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ