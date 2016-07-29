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Türk bayraklı tişörtlerle hizmet

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir restoran çalışanları, müşterilere, FETÖ'nün darbe girişimine tepki amacıyla giydikleri Türk bayraklı tişörtlerle hizmet veriyor.

Türk bayraklı tişörtlerle hizmet

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir restoran çalışanları, müşterilere, FETÖ'nün darbe girişimine tepki amacıyla giydikleri Türk bayraklı tişörtlerle hizmet veriyor.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:00
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Türk bayraklı tişörtlerle hizmet

 Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki şubesi bulunan restoranın 50 personeli, müşterilere, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek amacıyla giydikleri Türk bayraklı tişörtlerle hizmet sunuyor.

İşletme sahibi Metin Turhan, yaptığı açıklamada, darbe girişimine tepki amacıyla çalışanlarıyla Türk bayraklı tişört giyme kararı aldıklarını söyledi.

Bayrak motifini özellikle seçtiklerini belirten Turhan, "Zira bayrak bizim değerler zincirimizin en büyük halkasıdır. Bayrağa karşı saygısı bulunanlar, milletine ve vatanına karşı vefalı olur, ihanet içinde olmaz. Darbeye karşı tepkimizi ortaya koyarken bu gerçeği hatırlatmak istedik." dedi.

Türkiye'de, darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde telafisi mümkün olmayan gelişmeler yaşanacağını kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

"Darbe girişimi yerini bulmuş olsaydı, bugün üzerimizde gezdirdiğimiz bayraklara bile el koyacaklardı. Kim bilir belki de suç unsuru sayacaklardı. Şükürler olsun ki ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin liderliği ve halkımızın darbecilere karşı olağanüstü mücadelesi bugünleri beraberinde getirdi."

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:01
Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖRestoran
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