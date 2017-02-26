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Türk ailelerin yarısı çocuklarının 'paralı' meslek seçmesini istiyor

Türkiye'de her iki ebeveynden biri çocuklarının meslek seçimlerinde en temel kriterin "maddi olarak iyi kazandırması" olduğunu ifade ederken, ailelerin yüzde 28'i çocuğunun doktor, yüzde 21'i avukat, hakim veya savcı olmasını istiyor.

Türk ailelerin yarısı çocuklarının 'paralı' meslek seçmesini istiyor

Türkiye'de her iki ebeveynden biri çocuklarının meslek seçimlerinde en temel kriterin "maddi olarak iyi kazandırması" olduğunu ifade ederken, ailelerin yüzde 28'i çocuğunun doktor, yüzde 21'i avukat, hakim veya savcı olmasını istiyor.

26 Şubat 2017 Pazar 16:06
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Türk ailelerin yarısı çocuklarının 'paralı' meslek seçmesini istiyor

ANKARA

Araştırma kuruluşu GfK ve DigitalTalks iş birliğiyle, Türkiye’de 15 ilde 15 yaş ve üzeri bin 237 kişiyle gençlerin meslek seçimlerine ilişkin araştırma yapıldı.

Buna göre araştırmaya katılan her 3 kişiden biri, ailelerin gençleri meslek seçimleri konusunda yönlendirmesi gerektiğini düşünürken, katılımcıların yüzde 40’ı, ailelerin gençlerin meslek seçimi konusunda fikirlerini söylemesi ancak son kararı gençlere bırakması gerektiğini belirtti.

Yaş dağılımına bakıldığında 15-17 yaş arası gençlerin yüzde 46'sı ailelerin gençlerin meslek seçimi konusunda düşüncelerini belirtmesi ancak kararı gençlerin alması yönünde görüş belirtirken bu oran diğer yaş gruplarında yüzde 32-42 olarak değişti.

Her 2 ebeveynden birinin kriteri: Maddi olarak iyi kazandırması

Ailelerin gençlerin meslek seçimine hiç karışmaması, onları tamamen özgür bırakması gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 30'u bulurken, katılımcıların yüzde 33'ü de ailelerin gençleri meslek seçimleri konusunda yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Çocukların meslek seçimi konusunda uzman rehber, psikolojik danışmanlara yönlendirilmesi gerektiği görüşünü savunanların oranı da yüzde 34 olarak kayıtlara geçti.

Araştırmaya göre ebeveynler için çocuklarının mesleklerinin maddi olarak iyi kazandırmasını en temel tercih kriteri olarak belirlendi.

Buna göre her 2 ebeveynden biri çocuklarının mesleklerindeki en temel tercih kriterlerinin ''maddi olarak iyi kazandırması'' olduğunu ifade ederken, yüzde 48'i ''gelecekte revaçta bir meslek olması''nın önemli olduğunu dile getirdi.

Bunu yüzde 42 ile ''itibarlı bir meslek olması", yüzde 22 ile ''şu anda bu mesleklerde çalışana ihtiyaç olması", yüzde 5 ile ''Türkiye'deki koşullara bağımlı olmayan global bir meslek olması'', yüzde 5 ile "ailenin mesleği olması" kriterleri takip etti.

"Çocuğum doktor olsun" isteği hiç değişmiyor

Ebeveynlerin yüzde 59'u çocuklarını yapmak istedikleri mesleğe yönlendirmek için herhangi bir şey yapmadığını belirtirken, yüzde 22’si çocuklarını yapmak istedikleri mesleğe yönlendirmek için uygun kurslara gönderdiklerini ya da göndermek istediklerini kaydetti.

Katılımcıların sadece yüzde 5'i çocuğunun yabancı dil öğrenmesini sağlayacaklarını ifade etti, yüzde 16'sı da meslek seçimlerine uygun okula göndermeyi planladıklarını aktardı.

Ebeveynlerin yüzde 28'i ''Çocuğunuzun öncelikli olarak hangi mesleğe yönelmesini tercih edersiniz?'' sorusuna "doktor" karşılığını verirken, yüzde 21'i avukat, hakim ya da savcı olmasını istediğini ifade etti. Bu meslek gruplarını yüzde 17 ile mühendislik, yüzde 12 ile öğretmen ya da akademisyen izledi.

AA

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çocukTürkAlieParaMeslekönce Vatan
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