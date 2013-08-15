Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Turizm şoförü, minübüsünün bagajında ölü bulundu

Antalya'da 35 yaşındaki turizm şoförü, havalimanı girişine park ettiği minibüsünün bagajında ölü bulundu

Turizm şoförü, minübüsünün bagajında ölü bulundu

Antalya'da 35 yaşındaki turizm şoförü, havalimanı girişine park ettiği minibüsünün bagajında ölü bulundu

15 Ağustos 2013 Perşembe 14:13
2593 Okunma
Turizm şoförü, minübüsünün bagajında ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da 35 yaşındaki bir turizm şoförü, havalimanı girişine park ettiği minibüsünün bagajında ölü bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kundu turizm yolu Antalya Havalimanı girişine yakın bir bölgede bulunan Korupark Ormanlığı'na servis minibüsünü park ederek bekleyen bir turizm şoförü, 35 yaşındaki meslektaşı Mehmet Kütük'ün uzun süredir minibüsünün bagaj bölümünde uyuduğunu fark etti. Meslektaşının yanına giden sürücü, Kütük'ü uyandıramayınca sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 3 çocuk babası Kütük'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kütük'ün cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Aynı bölgede turistleri almak için bekleyen diğer turizm şoförleri ise meslektaşlarının ağır şartlar altında çalıştığı için öldüğünü öne sürerek tepki gösterdi.

"Günün 22 saatinde çalıştığımız oluyor, bagajlarda uyuyoruz"

Turizm şoförü Uğur Filizgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde çalışan şoförlerin çalışma saatlerinin, istirahat, uyku ve yemek yeme saatlerinin belli olmadığını söyledi.

Turizm firmalarının kendilerine günün her saatinde görev verdiğini anlatan Filizgil, "Bize 'hazır ol Side'ye, Kemer'e git' derler. Gitmeme şansımız yok. Gitmezsen işten çıkarırlar. Bizim derdimizi kimse dinlemiyor. Günün 22 saatinde çalıştığımız oluyor, bagajlarda uyuyoruz. Bu arkadaşımıza otopsi yapsınlar, kesin aşırı yorgunluk nedeniyle kalp krizi geçirmiştir" dedi.

Turizm şoförü Galip Sert ise hiç kimsenin kendilerine "Kaç saat çalıştınız, yemek yediniz mi, uyudunuz mu" diye sormadığını kaydetti.

Sert, kendi canlarını hiçe saydıkları gibi turistlerin canının da bu şekilde tehlikeye girdiğini ifade ederek, "Turisti otele bıraktıktan sonra ya da havalimanından almadan önce 10 dakika da olsa uyuyalım diyerek bagajlarda yatıyoruz. Yoksa uykusuzluktan yolda gitme şansımız yok. Yorgunluktan yemek bile yiyemiyoruz. Şoförlere belli aralıklarla istirahatlar verilmeli. Bu ağır çalışma şartlarımıza düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 14:14
Anahtar Kelimeler:
ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ