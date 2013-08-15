Turizm şoförü, minübüsünün bagajında ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da 35 yaşındaki bir turizm şoförü, havalimanı girişine park ettiği minibüsünün bagajında ölü bulundu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kundu turizm yolu Antalya Havalimanı girişine yakın bir bölgede bulunan Korupark Ormanlığı'na servis minibüsünü park ederek bekleyen bir turizm şoförü, 35 yaşındaki meslektaşı Mehmet Kütük'ün uzun süredir minibüsünün bagaj bölümünde uyuduğunu fark etti. Meslektaşının yanına giden sürücü, Kütük'ü uyandıramayınca sağlık ekiplerini çağırdı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 3 çocuk babası Kütük'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kütük'ün cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.



Aynı bölgede turistleri almak için bekleyen diğer turizm şoförleri ise meslektaşlarının ağır şartlar altında çalıştığı için öldüğünü öne sürerek tepki gösterdi.



"Günün 22 saatinde çalıştığımız oluyor, bagajlarda uyuyoruz"



Turizm şoförü Uğur Filizgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde çalışan şoförlerin çalışma saatlerinin, istirahat, uyku ve yemek yeme saatlerinin belli olmadığını söyledi.



Turizm firmalarının kendilerine günün her saatinde görev verdiğini anlatan Filizgil, "Bize 'hazır ol Side'ye, Kemer'e git' derler. Gitmeme şansımız yok. Gitmezsen işten çıkarırlar. Bizim derdimizi kimse dinlemiyor. Günün 22 saatinde çalıştığımız oluyor, bagajlarda uyuyoruz. Bu arkadaşımıza otopsi yapsınlar, kesin aşırı yorgunluk nedeniyle kalp krizi geçirmiştir" dedi.



Turizm şoförü Galip Sert ise hiç kimsenin kendilerine "Kaç saat çalıştınız, yemek yediniz mi, uyudunuz mu" diye sormadığını kaydetti.



Sert, kendi canlarını hiçe saydıkları gibi turistlerin canının da bu şekilde tehlikeye girdiğini ifade ederek, "Turisti otele bıraktıktan sonra ya da havalimanından almadan önce 10 dakika da olsa uyuyalım diyerek bagajlarda yatıyoruz. Yoksa uykusuzluktan yolda gitme şansımız yok. Yorgunluktan yemek bile yiyemiyoruz. Şoförlere belli aralıklarla istirahatlar verilmeli. Bu ağır çalışma şartlarımıza düzenleme getirilmeli" diye konuştu.



