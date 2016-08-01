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Turistlerin Türkiye talebi artıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan Türkiye’ye yönelik uçuşlarda, Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylara rağmen büyük artış olduğunu bildirdi.

Turistlerin Türkiye talebi artıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan Türkiye’ye yönelik uçuşlarda, Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylara rağmen büyük artış olduğunu bildirdi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 11:20
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Turistlerin Türkiye talebi artıyor

 Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'ye yönelik talebinde önemli artış yaşandığı, bu nedenle Rus ve Türk havayolu şirketlerine ait uçuş noktası sayılarında da artış olduğu belirtildi. 

Açıklamada, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik tarifeli uçuşlara getirdiği kısıtlamaların kaldırılmasından itibaren havayolu şirketlerinin yeni noktalara uçuşlar gerçekleştirmeye başladığı kaydedilirken, Antalya’nın yanı sıra Bodrum ve Dalaman gibi bölgelere de artık direk uçuşlar yapıldığına işaret edildi.

Rusya Sivil Havacılık Kurumu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye yönelik uçuşlara uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını açıklamıştı.

Öte yandan, Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarına yönelik kısıtlamalar devam ederken, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9 Ağustos'ta St. Petersburg kentinde gerçekleştireceği görüşmede ele alınması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 11:21
Anahtar Kelimeler:
Rusya Tur Operatörleri BirliğiTuristTürkiye
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