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Turistik denizaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde test dalışlarının ardından hizmete giren turistik denizaltı "Nemo Primeroo", yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

Turistik denizaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde test dalışlarının ardından hizmete giren turistik denizaltı "Nemo Primeroo", yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

10 Nisan 2017 Pazartesi 14:32
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Turistik denizaltı

Akdeniz'in su altı güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki turistik denizaltı "Nemo Primeroo" ile mavi suların derinliklerinde yolculuk yapıyor.

Alanya derinliklerinde Nemo Primeroo ile çıkılan yolculuğa katılanlar, denizaltının seyir camlarından su altı canlılarını seyretme fırsatını yakalıyor.

ZZT Ulucan Marine firmasının Jamaika'dan ithal ettiği, Finlandiya yapımı 22 yolcu, 2 mürettebat kapasiteli söz konusu turistik denizaltı, 13 metre uzunluğunda, 2,4 metre eninde, 42 ton ağırlığında ve maksimum 100 metre derinliğe inebilme özelliğine sahip. Nemo Primeroo'da 180 santimetre çapında bir pilot camı ile 80 santimetre çapında 12 seyir camı bulunuyor.

Gelişmiş teknoloji ve sıkı emniyet sistemlerine sahip turistik denizaltı, yüksek batarya kapasitesiyle 10 saat kesintisiz seyir imkanı, 72 saat 30 dakikaya kadar su altında kalabilme özelliğini de barındırıyor. Aynı zamanda su altında yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çeken denizaltı, aynı gün içerisinde dışarıdan hiçbir destek almadan 10 dalış yapabiliyor.

Günde 8 seferle yılda 35 bin turist hedefi

ZZT Ulucan Marine Genel Müdürü Doğucan Şahin, yaptığı açıklamada, "Günde 8 dalışla yılda 35 bin turisti deniz altı yolculuğuna çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizNemo PrimerooTuristlerAntalyaDenizaltıZZT Ulucan Marine
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