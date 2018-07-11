Turistik belde kadın astsubaya emanet

MUĞLA



Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Turunç Mahallesi'ndeki huzur, güven ve asayiş 32 yaşındaki Derya Rüştüoğlu'ndan soruluyor.

Rüştüoğlu, kısa zamanda esnafın, mahalle sakinlerinin ve turistlerin sevgisini ve güvenini kazandı. Rüştüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karakol komutanlığının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Verilen sorumluluğun bilinciyle göreve başladığını aktaran Rüştüoğlu, "Burası turistik bir mahalle. Herkesin huzur ve güven içinde tatillerini geçirmeleri için görevimizi yerine getiriyoruz. Severek ve isteyerek yapıyorsanız mesleğin zorluğu olmaz. Bizde cinsiyet ayrımı yok. Özellikle kızlarımız geliyor, nasıl jandarma olabileceklerini soruyor. Nasıl bir eğitimden, süreçten geçtiğimi soruyorlar." diye konuştu.

Turunç Mahallesi Muhtarı Ramazan Demir de mahalle olarak huzur ve güveninin adı olduklarını belirtti.

Derya Rüştüoğlu'nun görevinin layıkıyla yaptığını vurgulayan Demir, "Turistik mahallemizin jandarma karakol komutanın bayan olması bir zenginlik. Komutanımız görevinin hakkını da veriyor." ifadesini kullandı.

Mahalleli ise Derya Rüştüoğlu'nun yaşama renk kattığını, çok memnun olduklarını kaydetti.