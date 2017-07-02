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Tunceli'de plaj keyfi

Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor.

Tunceli'de plaj keyfi

Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:13
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Tunceli'de plaj keyfi

TUNCELİ

Doğu Anadolu'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tunceli'de kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlarda serinliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla soğuk suya ve doğal kuma sahip Munzur ve Pülümür çayları, piknik yapmak ve yüzmek için vatandaşlarca tercih ediliyor.

Pülümür Çayı kenarına gelen İrem Açıkgöz, AA muhabirine, il dışında yaşayan Tuncelililerin tatil için kendi memleketlerini tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Tunceli'de insanların doğa ile baş başa kalabileceği ortamları şehrin hemen yanı başında bulabildiğini belirten Açıkgöz, "Tunceli'nin her tarafı doğal ve göründüğü gibi yemyeşil. Havası temiz, suyu temiz, ortamı çok rahat, kimse kimseye karışmıyor. Doğu diye insanlar çok çekiniyor ama burası Doğu'nun Paris'i." dedi.


"Başka yerlerde tatil yapacaklarına buraya gelsinler"
Hava sıcaklıklarından kurtulmak için her fırsatta Munzur ve Pülümür çayına yüzmeye geldiğini ifade eden Damla Çevik ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu çaylar hem çocuklar hem büyüklerin yüzmesi için çok güzel bir yer. Hava çok sıcak, biz de buraya gelip yüzerek hem serinliyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. O nedenle çok güzel bir yer. Munzur ve Pülümür çayları doğal, temiz. Yörenin insanları iyi, herkese burayı görmesini öneririm. Özellikle yöre insanı başka yerlere gidip tatil yapacaklarına buraya gelsinler."


"Munzur suyunda yüzenin ömrü en az 5 - 10 yıl daha uzar"
Vatandaşlardan Irmak Çelebi de Tunceli'nin plajlarına yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Kar sularıyla beslenen çayların sularının soğuk olduğunu ancak burada yüzmekten büyük keyif aldığını anlattan Çelebi, "Biz yaz tatillerini değerlendirmek için Antalya ve İzmir'e de gidiyoruz ama kesinlikle Tunceli'nin yerini hiçbir yer tutmuyor. Hiçbir yerin suyu bu kadar güzel değil. Suyu soğuk ama insan içine girdikten sonra sanki ömrü uzuyor. Yani Munzur suyunda yüzenin bence ömrü en az 5 - 10 yıl daha uzar." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliSıcakPlajönce Vatan
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