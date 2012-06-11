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Tunca Nehri'ne düşen otomobilde 2 kişi öldü

Kaza, çalılıklara düşen cep telefonu sayesinde anlaşıldı.

Tunca Nehri'ne düşen otomobilde 2 kişi öldü

Kaza, çalılıklara düşen cep telefonu sayesinde anlaşıldı.

11 Haziran 2012 Pazartesi 08:52
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Tunca Nehri'ne düşen otomobilde 2 kişi öldü

EDİRNE

Alınan bilgiye göre, dün gece Kudret Nalçakan'den (55) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. 

Bir yandan da Nalçakan'ın cep telefonunu sürekli arayan yakınları saat 16.00 sıralarında telefonun bir kişi tarafından açılması üzerine, bu kişiye, telefonun sahibinin kayıp olduğunu bildirerek, nerede bulduğunu sordu.

Telefonu açan kişi, Kirişhane set boyundaki Tunca Nehri kenarında balık tuttuğunu, telefonun da hemen yakınında çalılıkta çaldığı için açtığını belirtmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, arama kurtarma, sivil savunma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı araştırmada, Kudret Nalçakan'ın 22 DF 515 plakalı otomobille dün gece nehre düştüğünü belirledi. Bunun üzerine ekipler, Tunca Nehri'nde arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren arama sonucu bulunan otomobil vinç yardımı ile nehirden çıkartıldı. 

Çıkarılan otomobilde Kudret Nalçakan ile Şükrü Algür'ün cesedi bulundu. Cesetler Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 00:53
Anahtar Kelimeler:
Kaza
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