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Tunca Nehri'nde ''Kakava'' coşkusu

Romanların kimi nehir suyuyla yüzünü yıkadı, kimi dirençli olmak için serin sularda yüzdü.

Tunca Nehri'nde ''Kakava'' coşkusu

Romanların kimi nehir suyuyla yüzünü yıkadı, kimi dirençli olmak için serin sularda yüzdü.

06 Mayıs 2012 Pazar 12:01
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Tunca Nehri'nde ''Kakava'' coşkusu
     Romanların baharı karşılamak amacıyla kutladığı Kakava çoşkusu Tunca Nehri kenarında devam etti.
     Sarayiçi mevkinde dün yakılan Kakava ateşiyle başlayan kutlamalar, Roman mahallelerinde sabaha kadar sürdü.
     Sabahın ilk ışıklarıyla Tunca Nehri'ne gelen Romanların kutlamalarını izlemek için yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce kişi kutlamalara ortak oldu.
     Davul, zurna, klarnet, keman eşliğinde dans eden gelinlikli Roman kızları kutlamalarda dikkatleri üstlerine topladılar. Fotoğraf dernekleri üyeleri ve gazeteciler bu renkli görüntüleri kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.
     Bazı Roman gençleri, hastalıklardan korunmak, dirençli olmak inancıyla Tunca Nehri'nin soğuk sularına girerek bir süre yüzdü. Kimi Roman kadınlar Tunca Nehri'nin sularında ellerini, yüzlerini yıkadı.
     Kağıtlara yazılan dilekler Tunca Nehri'ne bırakılırken, evlerinin kapılarına asmak için bereketi simgeleyen ağaç dalları koparan Romanlar, güneşin doğmasıyla evlerinin yolunu tuttu.
     Nehir kenarındaki Kakava coşkusunu yaklaşık bin 500 kişi izledi.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 04:03
Anahtar Kelimeler:
Kakavacoşkusu
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