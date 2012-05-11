Tükettikleri kağıt için kesilen ağaçları, tabiata iade ettiler

YALOVA - Yalova'da üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi'nin iki öğrencisi, başlattıkları projeyle okullarında bir yıl boyunca tüketilen kağıt için kesilmesi gereken kadar ağacı, doğaya yeniden kazandırdı



Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Nursu Aybar ve Nurgül Yeğin, başlattıkları ''Kağıt Ağacım Ormanı'' adlı proje kapsamında yıl boyunca okullarında defter, kitap ve tüketim amaçlı olarak tüketilen toplam kağıt ile bu kağıtlar için kesilen ağaç miktarını hesapladı.



Proje kapsamında Altınova Piyalepaşa İlköğretim Okulu ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonda, öğrenciler okulda yıl boyunca toplam 3 ton 850 kilogram kağıt tüketildiğini, bunun karşılığında her tona 17 yetişkin çam ağacının kesildiğini tespit etti.



Yapılan hesaplamalar sonrasında iki öğrenci, Çınarcık Orman İşletme Şefliği'nin kendilerine tahsis ettiği bölgeye diğer öğrencilerle birlikte tüketilen kağıdın karşılığı olarak 75 fidan dikti.



Projeyi yürüten Nursu Aybar ve Nurgül Yeğin, bu yıl okulda kağıt tüketimiyle kesilmesine neden oldukları ağaçları yeniden dikip doğaya borçlarını ödediklerini belirterek, çalışmanın tüm okullara örnek olması dilediğinde bulundu.



Çınarcık Orman İşletme Şefi Orhan Üçüncü ise seçilen bölgenin erozyon açısından riskli olduğunu, ancak bu proje ile söz konusu tehlikenin atlatılacağını kaydetti.

