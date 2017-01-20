Tuğba’nın yaşam mücadelesi sürüyor

İSTANBUL - Henüz 3 yaşında kemik erimesi hastalığına yakalanan, şu an 10 yaşında olan Tuğba Yetkin İtalya'da yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'de çare bulunamayıp İtalya'ya gönderilen Tuğba'nın masraflarının yüzde 70'ini devlet karşıladı. Aile, masrafların yüzde 30'unu karşılayamadığı için Tuğba'nın tedavisi gerektiği şekilde ilerlemiyor.

Üç yaşında başladı

Kardeşinin 3 yaşında aniden ateşli havale geçirdiğini ve o günden bu yana günden güne avuçları arasında eridiğini dile getiren Yetkin, "Kardeşim İtalya'da ölüm kalım mücadelesi veriyor. 30 günde bir olması gereken iğnesi var. İlacın sadece bir tanesi 1750 TL. Benim gibi biri için bunu karşılamak imkansız. Hayırseverlerin desteğiyle şimdiye kadar EC-90 isimli ilacı karşıladık. Ancak Tuğba yine ilaçsız kaldı. Kardeşimin hayatı, 7 ay daha bu ilaçlara bağlı" diye konuştu.

Hayırseverlere sesleniyor

Minik kardeşi Tuğba'nın sessiz çığlığını duyurmaya çalışan Ağabey Yetkin, "Benim de ilerleyen sağlık sorunlarım var. Hatta iş konusunda çok zorluk çekiyorum. Gölcük Depreminde enkaz altında kaldım ve 10 yıldır omuriliğimde meydana gelen kayma ile mücadele ediyorum. Ama önemli olan kardeşimin kurtulması" diyerek, yardım eli uzatması için hayırseverlere sesleniyor.

Yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşlarımız 0534 932 45 34 nolu telefondan ulaşabilir ve PTT Kart Hesap No: 09769286 / 6770473159666829 nolu hesaba yardımda bulunabilirler.