Tudors’tan gençlere dev fırsatlar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Gençlere Dev Fırsatlar

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

Modern ve dinamik koleksiyonları ile gençlerin dikkatini çeken marka Tudors’tan gençlere büyük fırsat. Genç ve dinamik kreasyonu ve uygun fiyatlarla gençlere özel birçok tasarım sunan Tudors, şimdi verdiği yepyeni fırsatlarla gençlerin gardıroplarını yeniliyor.



Tudors ;19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilere yönelik yapılan kampanya ile Sosyal medyada Tudors hesaplarını takip edip, gönderiyi paylaşıp, bir arkadaşını etiketleyen öğrencilere anında %10 oranında indirim sunuyor. İndirimi kazanan gençler istedikleri Tudors mağazasına gittiklerinde paylaşımı gösterip diledikleri üründe indirimlerini kullanabiliyorlar.

Gençlerin ilk tercihi ‘gömlek’ oluyor

Gençlerin giymeyi en çok tercih ettiği gömlekler renkli ve rahat tasarımlarıyla yaz aylarında en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Erkek şıklığının vazgeçilmezi gömlekler, her mevsim gençlerin kurtarıcı parçası olmaya devam ediyor. Ütü istemeyen, şık ve göz alıcı gömlekleriyle öne çıkan erkek giyim markası Tudors, yaz aylarının her gününü özel kılacak ve farklı bir görünüm kazandıracak uygun fiyatlı, kaliteli gömlekleriyle sezona merhaba diyor. Birbirinden farklı renk seçenekleri ve desen alternatifleriyle her güne farklı bir gömlek ile başlayacak olan gençler, yaz aylarına dikkat çekici stilleriyle damga vuracaklar.

Gençler şıklığını aksesuarlarla tamamlıyor

Erkek stilinin olmazsa olmazı aksesuarlar, bu sezon da ön planda. Tudors, gözlükten, kravata, kol düğmesinden, kemere, parfümden cüzdana her tarza uyum sağlayacak zengin aksesuar yelpazesi ile alternatif bir şıklık sunuyor. Gençlerin özellikle son yıllarda tercih ettiği pantolon askısı gibi trend ürünlerinde koleksiyonunda yer aldığı Tudors her zaman dinamik ve enerjik bir tarz sunuyor.