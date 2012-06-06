Trafik kazası

SELÇUK - İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Selçuk istikametine giden Ercan Gamsız (25) yönetimindeki 09 KY 412 plakalı kamyonet, ters yönde seyreden Halil Saygılı idaresindeki 35 DBG 30 plakalı tankerle çarpıştı.
Kamyonette sıkışan Ercan Gamsız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, tanker şoförü Halil Saygılı (57) ile diğer araçta bulunan Hakkı Kalyoncuoğlu (62) ağır yaralandı.
Yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANTALYA - Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında, turist anne öldü, kızı yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 07 LCM 44 plakalı kum yüklü kamyon, Evrenseki beldesi Evren Mahallesi Turizm Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli turist Mariann Nyguard (33) ve kızı Mina Gjarde'ye (11) çarptı.
Kazada, kamyonun altında kalan ve 20 metre sürüklenen Mina Gjarde, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne Mariann Nyguard, 112 Acil Servis ekiplerince Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelip incelemelerde bulunan Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Norveçli ailenin Evrenseki'de bir otelde tatil yaptıklarını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Öte yandan, kazanın görüntüleri Evrenseki Belediyesi'ne ait kameralar tarafından görüntülendi.
AA