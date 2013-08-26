Trafik canavarı 26 can aldı

ERZURUM



AA muhabirinin derlemelerine göre, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 106 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Salih Eskin (43) yönetimindeki 04 D 6027 plakalı otomobil, Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında Hojjat Fanahzadeh Galehban (31) yönetimindeki İran plakalı tırla çarpıştı.



Kazada sürücü baba Eskin, anne Seyran (41), çocukları Rohan (10), Leyla (14), Berivan (13) ve Havin Eskin (9) öldü. Sarıya Eskin (7) ile sürücü Galehban ve tırda bulunan Davut Muhammed (26) yaralandı.



Ordu'dan Samsun istikametine giden İbrahim İlişe (35) yönetimindeki 52 KB 592 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Terme ilçesi Söğütlü beldesinde karşı şeride geçerek Sezer Kabakkaya (30) yönetimindeki 34 UR 9070 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Hava İlişe (65) ile otomobildeki Nazar Demirbaş (10), Hatice Demirbaş (42), Kübra Kapakkaya (11), Can Kabakkaya (16) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler ise Terme ve Çarşamba devlet hastanelerine kaldırıldı.



Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ali Altınok yönetimindeki 38 FA 128 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman karayolu 3. kilometrede şarampole devrildi. Kazada, Altınok ile Murat Kuytak ve Kadir Sevim olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Celal Akkaya, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İstanbul'da, Yavuz Sözbir yönetimindeki 34 GG 8571 plakalı servis minibüsü, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yolcu aldıktan sonra Gebze'ye doğru yola çıktı. TEM otoyolu kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada Ömer Demirel hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.



Adıyaman'da, Abdurrahman Kars'ın kullandığı iş makinesini taşıyan 02 AL 452 plakalı tır, Sincik-Kahta karayolu 8. kilometrede şarampole devrildi. Kazada, tırdaki Özgür Yuka (23) ile Abdullah Yuka (37) hayatını kaybetti. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Kars, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BM 1832 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Ceyhan Nato Köprüsü yakınında annesi Hatun Balur ile mısır tarlasında başak topladıktan sonra eve dönen Zilan Balur'a (7) çarptı. Kazada Zilan Balur, hayatını kaybetti.



Kütahya'da, Sinan Tercan (28) idaresindeki 64 LU 848 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 16'ncı kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün demir parmaklıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araca Bünyamin İsmailoğlu (20) yönetimindeki 34 AS 6029 plakalı otomobil vurdu. Bu otomobile de Cem A'nın kullandığı 41 AV 974 plakalı otomobil hafif çarparak durabildi. Kazada, ilk çarpmanın etkisiyle köprüden aşağı düşen sürücü Tercan hayatını kaybetti. Araçlardaki 3 kişi de yaralandı.



Afyonkarahisar'da, İlyas İçli'nin kullandığı 68 DP 151 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 55'inci kilometresindeki Çay ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yaralanan sürücü İlyas İçli, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Meryem, çocukları Ali Rıza, Ege ve Filiz İçli ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Mulla Kebeli (49) idaresindeki 02 EE 577 plakalı kamyonet, Karaçar Mahallesi Nurhak-Gölbaşı karayolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 E 2401 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Kebeli, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki yaralı Türkmen Çatlakcan (44), ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Siirt'te, Botan Çayı'na pikniğe giden ailenin içinde bulunduğu Emin Yılmaz (40) yönetimindeki 56 AP 227 plakalı otomobil, kent çıkışında şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Hacı Yılmaz (67) olay yerinde öldü, sürücü Yılmaz ile araçtaki Kerime Yılmaz (5), Musa Yılmaz (10), Berat Yılmaz (8) ve Bedirhan Yılmaz (16) yaralandı. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Sinop'un Erfelek ilçesinde Yaşar Öztürk (80) yönetimindeki 57 AC 436 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Konya'nın Karapınar ilçesinde Muhabbet Ç. (31) idaresindeki 51 DN 535 plakalı otomobil, Konya Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Mehmet Oflaz'a (75) çarptı. Kazada Oflaz, hayatını kaybetti.



Gümüşhane'de, merkeze bağlı Akçakale köyü mevkisinde Bayburt'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen Orhan Varlık (33) yönetimindeki 34 HK 3750 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Çimen'in (45) kullandığı 29 AE 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Orhan Varlık olay yerinde öldü. Yaralanan Mehmet Varlık (32), Volkan Büyükbaş (33) ve Ümit Sivri (38) ile diğer aracın sürücüsü Bekir Çimen, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tokat'ın Niksar ilçesinde Çağlayan Artan (24) yönetimindeki 76 DL 023 plakalı tır, Niksar-Reşadiye D-100 Karayolu Heyelan Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Artan, hayatını kaybetti.



Manisa'da, İstasyonaltı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Turgutlu Ovasına götüren Özcan Turgay (55) yönetimindeki 45 EU 329 plakalı traktörün çektiği römork, Acıbadem köprüsü yakınında piminin çıkması üzerine Irlamaz Çayı'na devrildi. Kazada, römorkta bulunan işçiler Mehmet Gülerce (23), Aysun Çağırdan (28), Zeynep Gülerce (16), Songül Çağırdan (34), Şemsiye Sayın (50), Meltem Gülerce (18), Sadiye Çelik (37), Türkan Sönmez(12), Mihriban Karatay (14), Murat Çelik (14), Suna Atsız (41), İbrahim Halil Dutuman (17), Abdülhekim Karatay (34), Barış Gülerce (14), İbrahim Halil Çağırdan (35), Mülkiye Gülerce (42) ve Erol Çelik (17) yaralandı. Kazada yaralanan 17 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şırnak, Konya, Kahramanmaraş, Ordu, Kocaeli, Amasya, Karaman, Sakarya, İzmir, Bursa ve Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarında ise 56 kişi yaralandı.





AA