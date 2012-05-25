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Trabzon'daki uçak kazasında ölenler törenle anıldı

Maçka'da 9 yıl önce düşen uçakta hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat anıldı

Trabzon'daki uçak kazasında ölenler törenle anıldı

Maçka'da 9 yıl önce düşen uçakta hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat anıldı

25 Mayıs 2012 Cuma 14:07
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Trabzon'daki uçak kazasında ölenler törenle anıldı

TRABZON - Trabzon'da 9 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.

İspanyol Barış Gücü askerleri için ilk tören, uçağın düştüğü Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya beldesi Pilav Dağı'nda yapıldı.

Törene, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Julian De Pablo Martin ve 5 kişilik askeri heyet ile kazada hayatını kaybeden bazı askerlerin yakınları, 48. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay İlhami Ulu, Maçka Kaymakam Vekili Avni Kula, Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç katıldı.

Törende, İspanyol askerler için yaptırılan Türk-İspanyol Dostluk Anıtı'na çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu.

İspanyol heyet, daha sonra ilçe merkezine gelerek Ukrayna Anıtı'nı da ziyaret etti. Heyet buradan 100. Yıl Atatürk Parkı'ndaki Türk-İspanyol Dostluk Anıtı'na da çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Martin, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Tören, İspanyollara ait Şehitler Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna tescilli uçak, 26 Mayıs 2003'te Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya beldesi Pilav Dağı'nda düşmüş, kazada 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile biri Belarus, 12'si Ukraynalı 13 mürettebat ölmüştü.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 06:10
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Trabzondaki Uçak Kazasında ölenler Törenle Anıldı
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