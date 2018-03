Trabzon'da sel: 2 kişi kayıp

TRABZON



Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan selde kaybolduğu öne sürülen iki kadının bulunması ve kapanan çok sayıda yolun trafiğe açılması için AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından Yomra ilçesinde yaşanan sel sebebiyle kapanan Yomra-Özdül kara yolunda incelemelerde bulunduktan sonra AA muhabirin sorularını yanıtladı.



Sağanak sonrası ilçelerinde sel yaşandığını belirten Sağıroğlu, "İlçemizde Şakire ve Memnune Ateş isimlerinde iki vatandaşımız fındık toplarken Taşdelen köyünde sel gelmesi sebebiyle kayıp. İnşallah can kaybı olmadığını düşünüyoruz. Bölgeye yaya olarak bazı vatandaşlarımız ulaştı ancak bu vatandaşlarımızdan şu ana kadar haber alınamadı" dedi.



Sağıroğlu, yağmurun etkisini kaybetmesine rağmen söz konusu iki kadının halen bulunamadığını ifade ederek, "Yağmurun kesmesi sebebiyle oradan kaçmak suretiyle bir yere sığınmış olsalardı şu ana kadar bir haber almış olurduk. Aklımıza kötü bir şey de getirmek istemiyoruz. İnşallah can kaybı yaşamayacağız" diye konuştu.



Sel dolayısıyla ilçelerinde ulaşıma kapanan bazı yolların açılması için iş makineleri desteğindeki çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Sağıroğlu, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, belediyelerden, özel sektörden herkes makinelerini seferber etti. Her bölgede makinelerimiz çalışıyor. Taşdelen köyünün yolu açık. Biz de makine gönderdik. Şanlı ve Çukur köylerinde çok sayıda noktada yollar kapandı. 3 makine de oraya gönderdik. Orada can kaybı söz konusu değil. Kapalı yolları trafiğe açmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Çok sayıda kişi yolda mahsur kaldı



Sağıroğlu, sel ve heyelandan yolların kapanmasıyla Yomra ilçe merkezi yönüne gelen 40-50 kişinin yolda mahsur kaldığının söylendiğini ifade ederek, "Onlarla irtibat kurduk, şu anda yaya ulaşımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Eskavatör yardımıyla ulaşımlarını sağlayacağız. Şu anda risk altında olan kimse yok. İnşallah toprağın su çekmesi sebebiyle daha fazla heyelan riski yaşamayız" dedi.



Yomra ilçesinde etkili olan selde kaybolduğu öne sürülen iki kadının bulunması, yolda mahsur kalanların kurtarılması ve kapanan çok sayıda yolun trafiğe açılması için AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve belediye ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor.



Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kapanan Yomra-Özdül kara yolunu açmaya çalıştığı sırada çok sayıda vatandaşın da araçlarında yolun açılmasını beklediği gözlendi.



Ayrıca aynı karayolunda dere kenarına yapılan bir istinat duvarına beton döken bir mikser ile vinç derenin debisinin yükselmesi sonucu dere içinde mahsur kaldı, sel suları araçların içine doldu.



AFAD açıklaması



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'daki sağanak nedeniyle mahsur kalan 500 kişinin kurtarıldığını, kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.





