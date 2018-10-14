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Tortum Şelalesi'nde sonbahar renkleri

UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday olan Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum, sonbaharda ayrı bir güzellik sunuyor.

Tortum Şelalesi'nde sonbahar renkleri

UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday olan Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum, sonbaharda ayrı bir güzellik sunuyor.

14 Ekim 2018 Pazar 14:08
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Tortum Şelalesi'nde sonbahar renkleri

UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliği taşıyan Tortum Şelalesi'nde, sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan 21 metre genişliğindeki şelale, 48 metre yükseklikten akıyor.

İlçenin Balıklı Mahallesi yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini de taşıyor.

Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan tabiat harikası, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen Tortum Şelalesi, doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda da eşsiz bir güzelliğe bürünüyor.

Şelalenin ziyaretçilerinden üniversite öğrencisi Mustafa Berat Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunda zaman geçirmek için arkadaşlarıyla Tortum Şelalesi'ne geldiklerini söyledi.

Tortum Şelalesi'nin, Doğu Anadolu'da gezilebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu anlatan Şengün, şöyle konuştu:

"Spor yaptığım için oksijene çokça ihtiyacımız oluyor. Bundan dolayı da doğada spor yapmayı tercih ettim ve Tortum Şelalesi'ne geldik. Tortum Şelalesi'nin Türkiye'de ve dünyada gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Buraya ilk defa sonbaharda geliyorum. Sarı, kırmızı renkler iç içe girmiş, doğa içinde güzel bir gün geçiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
UNESCOTortum Şelalesi
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