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Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde defnedildi.

Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde defnedildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:42
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Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR

Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun cenazesi Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Tatilini geçirdiği Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'nde 87 yaşında yaşamını yitiren Toron Karacaoğlu için Altınoluk Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Karacoğlu'nun ailesi ve yakınları ile tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Süha Uygur, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ölümü erken bulduğunu belirterek, Toron Karacaoğlu ile 50 yıllık arkadaş olduklarını söyledi.

"Disipliniyle, bilgisiyle tiyatroya olan saygısıyla örnek oldu"

Kendisinden çok şey öğrendiklerini anlatan Göktay, "Disipliniyle, bilgisiyle tiyatroya olan saygısıyla bize çok örnek oldu. Onun izinden yürümeye gayret edeceğiz bundan sonra. Mekanı cennet olsun. Geride kalan kederli ailesine ve hepimize başsağlığı diliyorum, Türk tiyatrosunun başı sağolsun." diye konuştu. 

Tiyatro sanatçısı ve genel sanat yönetmeni Süha Uygur da çok büyük bir sanatçıyı kaybettiklerini belirterek, "Benim baba yarımdı. Babamla çok sıkı arkadaşlardı. Bu mesleğe beraber başlamışlardı. Yeri doldurulamayacak insanlardı. Çok özleyeceğiz, çok arayacağız kendisini. Mekanı cennet olsun. Ailesine, tiyatroseverlere başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir kayıp. Türk tiyatrosu çok özel bir şahsiyetini kaybetti. Büyük bir duayeni kaybetti. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Karacaoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Toron KaracaoğluVefatCenazeYönetmenTiyatroBalıkesirEdremit
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