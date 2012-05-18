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TOKİ'den arsa satışı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 26 ilde, 345 arsa ''açık arttırma'' usulüyle satışa çıkarılacak

TOKİ'den arsa satışı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 26 ilde, 345 arsa ''açık arttırma'' usulüyle satışa çıkarılacak

18 Mayıs 2012 Cuma 11:22
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TOKİ'den arsa satışı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 26 ilde açık arttırma yöntemiyle 345 arsayı satışa çıkarıyor.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, 31 Mayıs'ta düzenlenecek açık arttırma ile mülkiyetindeki 345 arsayı satışa sunacak.
Müzayede Eskidji firmasının İstanbul'daki merkezinde saat 14.00'de gerçekleştirilecek. TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binası ile Adana Seyhan'daki Mavi Sürmeli Otel'den müzayedeye canlı bağlantı yoluyla teklifler alınabilecek. Satışa çıkan arsalardan almak isteyenler ayrıca ''www.eskidji.com'' internet adresinden de teklif verebilecek.
26 ilde satışa sunulan 345 arsanın önemli bir kısmı Ankara'da bulunuyor. Bu kapsamda son yıllarda lüks konut sahibi olmak isteyenler için cazibe merkezi haline gelen Gölbaşı'nda 71, Yenimahalle'de 31, Polatlı'da 139, Kazan'da 19, Sincan'da 7, Keçiören'de 3, Etimesgut'ta 2, Çankaya'da da 1 olmak üzere Ankara'da 273 arsa satılacak.
Arsa satışı yapılacak iller
Satışa sunulan taşınmazlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Adana, Konya, Çorum, Mersin, Eskişehir, Denizli, Aksaray, Ağrı, Elazığ, Afyon, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Malatya, Kütahya, Muş, Nevşehir ve Şanlıurfa illerinde bulunuyor. Arsalar arasında konut niteliğinde olanların yanı sıra, ilköğretim, ortaöğretim, ticaret, sanayi, spor tesisi, özel spor tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim alanları da yer alıyor.
Yüzde 15 peşin, 60 ay vade
Satışa çıkarılan arsalar için hem peşin hem de vadeli teklifler alınacak. Taksitli satışlarda 1. lottan 268. lota kadar olan (268. lot dahil) taşınmazlar, yüzde 25 peşin 36 ay vade uygulanacak.
Diğer lotlardaki taşınmazlar ise yüzde 15 peşin 60 vadeyle satışa sunulacak. Peşin veya vadeli  alınan teklifler, İdare tarafından değerlendirildikten sonra satışa sunulacak.
Arsa satış müzayedesine katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin müzayededen önce Eskidji'nin İNG Bank Şişli Şubesindeki hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı olarak talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı ödeme yapacak. Muhammen bedeli 10 bin liradan az olan arsalar için bin lira, muhammen bedeli 10 bin 1 lira ile 500 bin lira olan arsalar için 5 bin lira, muhammen bedeli 500 bin 1 lira ile 1 milyon lira arası olan arsalar için 50 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon 1 liradan fazla olan arsalar için ise 100 bin lira katılım teminatı ödenmesi gerekiyor. Satışa sunulan taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgiye ''www.toki.gov.tr'' ve ''www.eskidji.com'' internet adreslerinden ulaşılabilecek.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 03:22
Anahtar Kelimeler:
TOKİden Arsa Satışı
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