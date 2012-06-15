TOKİ'den 6 ayda 27 hastane

ANKARA - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (

TOKİ

), bu dönemde 4 bin 250 yatak kapasiteli 27 hastane ihalesini tamamladı. İhalesi yapılan hastaneler arasında Hatay'da 750, Eskişehir'de 600, İstanbul Sultanbeyli'de 400, Ankara Polatlı'da 300, Edirne'de 300, İzmir Ödemiş'te 250, Bursa Mustafakemalpaşa'da 200 yataklı devlet hastaneleri bulunuyor.

