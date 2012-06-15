TOKİ'den 6 ayda 27 hastane

TOKİ, son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Somali'ye de 200 yataklı hastane inşa ediyor. Bu hastanede tek kişilik 17 oda, 4 kişilik 34 oda, 3 ve 5 kişilik birer oda yer alacak.
15 Haziran 2012 Cuma 12:53
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ANKARA - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu dönemde 4 bin 250 yatak kapasiteli 27 hastane ihalesini tamamladı. İhalesi yapılan hastaneler arasında Hatay'da 750, Eskişehir'de 600, İstanbul Sultanbeyli'de 400, Ankara Polatlı'da 300, Edirne'de 300, İzmir Ödemiş'te 250, Bursa Mustafakemalpaşa'da 200 yataklı devlet hastaneleri bulunuyor.
Son Güncelleme: 15.06.2012 04:53