TOKİ Tarımköy projeleriyle köylülere destek oluyor

ANKARA

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyden kente göç sonucu oluşan çarpık kentleşmenin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara cazip yaşam alanları sunmak için Tarımköy projelerini uyguladıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Tarımköy uygulaması kapsamında 5 bin 747 konut yaptık. Projelerimiz kapsamında vatandaşlara tarıma elverişli arazi tahsis edilirken dağınık durumdaki yerleşim yerleri bir araya toplanıyor ve yerel mimari doku korunarak yenileniyor."

Afyonkarahisar'a 100 konutluk Tarımköy projesi

Turan, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uygulanacak 100 konutluk Tarımköy projesinin ihalesini yaptıklarını anlattı.

Konutların yöreye özgün inşa edileceğini, otoparkın ve ticaret alanının da bulunacağını dile getiren Turan, projenin vatandaşlara nitelikli sosyal çevre imkanı sunacağını, ihtiyaçlara cevap vereceğini söyledi.

Çiftçilere arazi ve kredi

Tarımköy projelerinin sadece bina yapımını kapsamadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Tarımköy projelerimizle altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolu, çocuk parkı ve çevre düzenlemesi olan modern köyler inşa ediyoruz. Proje kapsamında toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi veriliyor. Köyün su kaynakları, çayır, mera ve orman alanları da göz önüne alınarak mevcut köy mimarisi ve dokusunun korunmasına özen gösteriliyor. Tarımköyler, sel ve deprem gibi afetlere karşı zemini sağlam ve korunaklı yerlere yapılıyor."

TOKİ'nin Tarımköy projeleri, nüfusu 40 binden az olan ilçelerde belediye ve kaymakamlıklarla, nüfusu 40 binden çok olan il veya ilçelerde belediye ve valiliklerle ya da kaymakamlıklarla ortak çalışma içinde gerçekleştiriliyor.