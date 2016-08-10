Tırını 'gelin arabası' yaptı

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Dorsesi çıkarılarak süslenen tırın direksiyonuna geçen Hasan Kaya (28), konvoyla Lise Caddesi'nden geçerek gelin Seher Kaya'nın (25) evine geldi.

Dua ve tekbirler eşliğinde babaevinden uğurlanan Seher Kaya, Türk bayrakları ve renkli şeritlerle "gelin arabası" olarak süslenen tıra bindi. Konvoyla şehir turunun ardından, düğünün yapılacağı erkek evine geçildi.

Hasan Kaya, tırı gelin arabası olarak kullanmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini söyledi.

Babası ve amcalarının tır şoförü olduğunu anlatan Kaya, "Onların yanında büyüdüm, ben de bu mesleği yapıyorum. Düğünümde kendi aracımı gelin arabası yapmak istedim. Bazıları bu duruma şaşırdı. Kimisi de aracı durdurup fotoğraf çektirdi." dedi.

Seher Kaya da "Unutamayacağım ve her zaman anlatabileceğim bir düğünüm oldu. Farklı bir gelin arabasıyla gelin geldiğim için mutluyum." diye konuştu.