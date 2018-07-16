Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90417
ALTIN
193.372
DOLAR
4.8380
STERLİN
6.4062
EURO
5.6555
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı

Dedesinin Rusya'da 120 yıl önce başladığı fırıncılığı, ailesinin karşı çıkmasına rağmen meslek edinen Hakan Doğan, tıp eğitimini yarıda bırakarak başladığı ekmek yapımında, 20 yıllık birikimini 3 kitaba sığdırdı.

Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı

Dedesinin Rusya'da 120 yıl önce başladığı fırıncılığı, ailesinin karşı çıkmasına rağmen meslek edinen Hakan Doğan, tıp eğitimini yarıda bırakarak başladığı ekmek yapımında, 20 yıllık birikimini 3 kitaba sığdırdı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:41
0 Okunma
Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı

Fırıncılık yapan ailesinin, "fırıncı olmasın, okusun, doktor olsun" diyerek Rusya'ya gönderdiği ancak tıp eğitimini yarıda bırakarak dede mesleğine dönen Hakan Doğan, ekmek yapımıyla ilgili 20 yıllık birikimini 3 kitapta topladı.

Erzurumlu Doğan ailesinin üçüncü kuşak bireyi 44 yaşındaki Hakan Doğan, küçük yaşta göç ettikleri Bursa'da ailesinin iki fırını olmasına karşın, "fırıncı olmasın" düşüncesiyle tıp okuması için Rusya'ya gönderildi.

Eğitimine devam ederken hekimliğin kendisine uygun bir meslek olmadığına karar veren Doğan, Bursa'ya dönünce, uzun süredir planladığı farklı lezzetlerde ekmek yapımı için hamurhaneye girdi.

Anadolu'nun birçok ilini ziyaret ederek, geleneksel buğdaylardan ekşi mayalı ekmek yapmaya yönelen Doğan, bu alandaki 20 yıllık tecrübesini yazıya döktü. Geçen yıl Alfa Yayınları'ndan çıkan "Ekşi Mayalı Ekmekler" kitabıyla The Gourmand World Cookbook Awards'da, alanında birincilik elde eden Doğan'ın "Adım Adım Hamur İşleri" ve "Kıbrıs'ın yerel lezzetleri" kitapları da piyasaya çıktı.

"Ekmek yapmak parmak izi gibidir"

Bir etkinliğe katılmak için Bilecik'e gelen Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 120 yıl önce yolu Rusya'ya düşen dedesinin orada fırıncılığa başladığını ve bunun aile mesleğine dönüştüğünü, daha sonra ailenin Erzurum'daki fertlerinin Bursa'ya göç ederek fırıncılığı devam ettirdiğini söyledi.

Bursa'da üçüncü kuşak olarak bu işi kendisinin yaptığını anlatan Doğan, ailesinin, fırıncı olmasını istemediği için kendisini hep bu meslekten uzak tutmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailem, 'herkes fırıncı bari bir kişi fırıncı olmasın' dedi. Okumam için ellerinden geleni yaptılar. Ben de tıp eğitimi için dedemin fırıncılığa başladığı Rusya'ya gitmeye karar verdim. Rusya'da tıp fakültesinde okurken hekimliğin herkesin yapabileceği bir meslek olmadığını fark ettim. Karakterine, zekasına, yapısına her şeyde farklılık gösteriyor. Aileme geri döneceğimi söylediğim zaman güldüler. Karadeniz'de güzel bir söz var; sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin. Dönünce, fırının her aşamasından geçip ekmek yapmaya başladım. Hamurhaneye girdim. Un, su, tuz ve mayayı karıştırıp hep aynı şeyi yapıyoruz zannettim. Kesinlikle her şeyi değişikmiş. Un da su da maya da değişik. Sürekli değişken. Siz o değişkenler arasında bir formül oluşturuyorsunuz. Bu bana çok zevkli geldi. Ekmek yapmak parmak izi gibidir çünkü bir kere yaptığını bir daha yapamıyorsun." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FırıncılıkTıp EğitimiHakan Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yarama dokununca o an aklıma geliyor'
'Yarama dokununca o an aklıma geliyor'
Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor
Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor
Şehidin adı 'minik Servet'te yaşayacak
Şehidin adı 'minik Servet'te yaşayacak
Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor
Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor
'Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor'
'Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor'
'Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık'
'Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık'
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
Ebabil yavrusunu sütle besliyor
Ebabil yavrusunu sütle besliyor
Hem masa tenisi oynuyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar
Hem masa tenisi oynuyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ