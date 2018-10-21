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Tilki yavruları büyütülerek doğaya salındı

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan 3 tilki yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 5 ay süren bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

Tilki yavruları büyütülerek doğaya salındı

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan 3 tilki yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 5 ay süren bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

21 Ekim 2018 Pazar 15:11
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Tilki yavruları büyütülerek doğaya salındı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir kırsal alanında vatandaşlar tarafından 5 ay önce bulunan üç tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirilen tilki yavruları, burada yaklaşık 5 ay boyunca bakımları yapılarak rehabilite edildi.

Yeterli büyüklüğe ve güce kavuşan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tilki yavrularının 5 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkeze getirildiğini söyledi. 

Kandır, iki dişi bir erkek olan kızıl tilkilerin bakımlarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Artık tilkiler genç birer birey oldu. Artık doğaya bırakılma zamanlarının geldiğini düşündük. Sinanpaşa ilçesi kırsalına bıraktık. Umarım bundan sonra yaşamları doğal alanlarında daha sağlıklı olur. Burası tilkiler için gerekli yaşam kaynaklarını sağlıyor. Tilkiler hem etçil, hem otçul hayvanlar. Yabani meyvelerle de beslenebiliyor. Aynı zamanda toprak altı kemirgenleri, tavşanlar, böcek ve çekirgelerle bile karnını doyuruyorlar. Her ortama uyum sağlayabilen hayvanlar."

"Tilkiler çiftçi dostudur"

Her yaban hayvanı gibi tilkilerin de doğal denge açısından önemli bir görevi üstlendiğini anlatan Kandır, "Aslında tilkiler çiftçi dostu hayvanlardır. Her ne kadar tavuk hırsızı gibi anılsalar da kemirgenlerle mücadelede eko sisteme büyük bir katkı sağlıyorlar. O nedende yaşamları ve hayatta kalmaları bizim için değerli. Mahsul zararlılarına karşı tilkiler doğal birer koruyucular. Vatandaşlardan tilkilere karşı biraz daha duyarlı ve koruyucu davranmalarını istiyorum" diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama Ve Araştırma MerkeziAfyon Kocatepe ÜniversitesiAKÜREM
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