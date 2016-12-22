Tuvalet tıkanıklığı açma için eski usul yöntemler kullanıldığında büyük sorunlar ile karşılaşabiliriz. Çünkü eskiden Tuvalet açma işlemlerinde teknolojik aletler kullanılmazdı. Bu Tuvaletleri açmak ve Tuvalet tıkanıklığına sebep olan maddeleri ortadan kaldırmak için kanal içlerine girmeyi gerekli kılardı. Bunun yanında kanal çevresini kazıp borulara ulaşmak hedeflenir ve boruların içindeki tıkanıklıkları çıplak gözle tespit etmek de vardı. Bu gibi işlemler hem hijyenik açıdan sağlığa zararlıdır hem de çevrenin kazılması ile çevredekilerin uzun süre rahatsız olunmasına sebep olunurdu. Bu yüzdenişlemlerinde dalında uzman olan personellerden yardım almak en güvenilir yoldur. Çünkü dalında uzman olan personeller Tuvalet tıkanıklığını gidermek için teknolojik aletler kullanır ve bu teknolojik aletlerin yardımı sayesinde ne kanal içlerine girmek ne de kanal çevresini kazmak gereklidir. Bu sayede hem sağlık açısından hem de gürültüsüz bir işlem sayesinde kafanız rahat olur.

Kurumsal firmamız Tufan tesisat dalında uzman olan personelleri Tuvalet tıkanıklığını açmak ve bu tıkanıklıkları tamamı ile ortadan kaldırmak için kamera görüntü alma cihazını öncelikli kullanır. Bu teknolojik cihaz görüntü çekme özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde kanal içlerinden görüntüler alınarak tıkanıklıkların yeri belirlenir. Bunun yanında kanal içlerinde tıkanıklığı çözüme kavuşturmak için nasıl bir işlem gerçekleştirilmesi gerekliliği görüntüler sayesinde belirlenir. Belirleme işlemlerinden sonra dalında uzman olan personellerimiz tıkanıklık açma yani çelik holezon robotunu devreye sokar ve giderilmesi için işleme başlar. Tıkanıklık açma robotları kanal içlerinde tıkanıklığa sebep olan maddeleri ( kadın petleri, ıslak mendil, kağıt mendil, gazete parçaları, ağaç dalları ve yaprakları, tuvalet kağıtları, kola kutuları, çöp poşetleri, temizlik bezleri vs.. ) parçalar. Parçalama işlemi bütün maddelerin tamamı ile ortadan kalkmasına kadar devam eder. Bu şekilde Tuvalet tıkanıklığı açma işlemleri gerçekleştirilmiş olunur.

Bu işlemden sonra dalında uzman olan personellerimiz basınçlı su kullanır ve Tuvalet içlerinde parçalanan maddeleri tamamı ile su yardımı ile ortadan kaldırtır. Yapılan bu tür işlemler sayesinde Tuvalet tıkanıklığı tamamı ile ortadan kaldırılmış olunur ve kanal temizliği işlemleri sorunsuz, masrafsız ve sağlıklı bir şekilde halledilmiş olur.

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