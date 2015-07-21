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THY'nin Sabiha Gökçen-Erbil seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erbil'e uçuşlara başladı

THY'nin Sabiha Gökçen-Erbil seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erbil'e uçuşlara başladı

21 Temmuz 2015 Salı 11:18
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THY'nin Sabiha Gökçen-Erbil seferleri başladı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erbil'e uçuşlara başladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam, Bakü, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Ercan, Frankfurt, Kiev, Kuveyt, Londra, Milan, Münih, Paris, Tiflis, Tahran, Tel Aviv, Viyana, Roma, Stuttgart, Köln, Barselona, Dammam'dan sonra uçuş ağına Erbil'i ekledi.

Aynı havalimanından yarın başlatılacak Bahreyn uçuşuyla THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sefer yaptığı nokta sayısı 24'e yükselecek.

Sabiha Gökçen-Erbil uçuşları, ilk etapta pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri olacak. Seferler, 16 Eylül'den itibaren her gün karşılıklı yapılacak.

İstanbul'dan Erbil'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 386 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek. Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, Sabiha Gökçen hatlarında yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edip, uçuş sınıflarını yükseltebilecek.

Sabiha Gökçen-Bahreyn uçuşları ise yarından itibaren çarşamba, cuma ve pazar günleri karşılıklı gerçekleştirilecek. Bahreyn uçuşları vergiler dahil gidiş-dönüş 500 dolardan başlayacak ve Miles&Smiles üyeleri aynı avantajlardan yararlanabilecek.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:22
Anahtar Kelimeler:
THYönce Vatan
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