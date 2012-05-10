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THY yolcularına Alaşehir üzümü

THY iç hatlardaki 1 milyon yolcusuna Alaşehir üzümü ikram edecek.

THY yolcularına Alaşehir üzümü

THY iç hatlardaki 1 milyon yolcusuna Alaşehir üzümü ikram edecek.

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:13
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THY yolcularına Alaşehir üzümü

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen toplantıyla Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Hava Yolları (THY) arasında protokol imzalandı.

Anlaşmaya göre, THY iç hatlardaki 1 milyon yolcusuna Alaşehir üzümü ikram edecek.
Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yerel bir değeri ile, uluslararası bir markası arasında işbirliğinin temelinin atılacağını ifade ederek şöyle devam etti:
''Dünyanın en kaliteli kuru üzümü olan, Alaşehir'in Sultaniye üzümü, bir dünya markası olan Türk Hava Yolları'nın gücünün rüzgarını arkasına alıyor. Bir dünya markası olan ve yılda 35 milyon yolcuyu taşıyan THY, bundan sonra iç hat uçuşlarında Sultaniye üzümünü ikram edecek. Böylece, hem Alaşehir’in markası olan Sultaniye üzümü hak ettiği şekilde tanıtılacak, hem de THY müşterilerine dünyanın en lezzetli kuru üzümünü ikram etmiş olacak.''
THY Genel Müdürü Temel Kotil'de projenin kendileri için çok önemli olduğuna değinerek, dünyaya üzümün tanıtılmasına yardımcı olacaklarını ve anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:14
Anahtar Kelimeler:
THY Yolcularına Alaşehir üzümü
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