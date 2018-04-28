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THY'nin kabin memurundan bebeğe 'hayati' müdahale

THY kabin memuru Gülnihal Pire, uçakta nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Yağız Artan isimli bebeğe müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı.

THY'nin kabin memurundan bebeğe 'hayati' müdahale

THY kabin memuru Gülnihal Pire, uçakta nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Yağız Artan isimli bebeğe müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:38
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THY'nin kabin memurundan bebeğe 'hayati' müdahale

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memuru, uçakta nefes almakta zorlanan 7 aylık bebeğe müdahalede bulunarak hayata döndürdü.

THY'nin kabin ekipleri aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde hayat kurtarmaya devam ediyor. THY'nin 16 Nisan tarihindeki TK 2439 sefer sayılı Antalya-İstanbul uçağında annesinin emzirdiği Yağız Artan isimli 7 aylık bebek nefes almada sorun yaşamaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine anne ve bebeğin yanına gelen 7 yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışan Gülnihal Pire, ilk yardım eğitiminin olduğunu belirterek, bebeğe müdahale için annesinden izin aldı. Gülnihal Pire'nin müdahalesinden sonra nefes almaya başlayan Yağız bebek, hayata tutunmayı başardı.

Olaya ilişkin THY'nin Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Pire, maket bebek üzerinde yaptığı müdahaleyi uygulamalı olarak anlattı.

Pire, uçağın Antalya'dan kalkmasından hemen sonra bebeğiyle seyahat eden bir kadının, oğlunun nefes alamadığını ve uçakta doktor olup olmadığını kabin ekibine sorduğunu söyledi. Uçakta doktor bulunmadığının anlaşılması üzerine bebeği annesinden teslim aldığını ve müdahale için izin istediğini aktaran Pire, "Anneye gerekli ilk yardım eğitimlerini aldığımızı söyledim. Bebeği annesinden aldım. O sırada bebeğin tıkandığını fark ettim. Kolumun üzerinde bebeği ters çevirdim ve boynunu destekleyecek şekilde tuttum. Sağ elimle sırtını süpürür tarzda istifra etmesini sağladım. Bebek istifra ettikten sonra sağ elimin üzerine çevirdim, ağzının içini kontrol ettim. Ağzında yabancı bir cisme rastlamadım. Bu sırada zaten bebek kendine gelmişti ve gülücük atmaya başlamıştı. Nefes alıp almadığını kontrol ettim. Nefes aldığını görünce annesine verdim." diye konuştu.

Pire, bebeğin annesinin müdahalenin ilk başlarında tedirginlik yaşadığını ancak bebeğin nefes almasından sonra bunun mutluluğa dönüştüğünü ifade etti.

İşe başladıklarında ilk yardım eğitimini aldıklarını anımsatan Pire, bu eğitimlerin her yıl tekrar edildiğini dile getirdi.

"Eğitimlerimiz uygulamalı olarak da veriliyor"

THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, kabin ekiplerinin uçuşlarda yaşanabilecek her türlü ilk yardım müdahalesine hazır olduklarını ve kolaylıkla uygulama yapabileceklerini söyledi.

İşe giren her kabin memurunun uluslararası standartlarda ilk yardım eğitimini almak zorunda olduğunu belirten Çolak, "Sağlık Bakanlığı'mızın büyük desteği ile kabin memurlarımız uluslararası olarak sertifikalandırırlar. Bu bebeğimize tıkanma ilgili müdahalede bulunulmuş ama biz ilk yardım konusunda uçaklarda karşılaşılabilecek tüm yolcuların yaşayabileceği sağlık sorunları ile ilgili eğitimleri veriyoruz. Tüm kabin ekibi müdahale yapma yetkisine sahiptir. Geçen sene uçağımızda doğum gerçekleşti. Arkadaşlarımız doğum yaptırabilecek eğitimleri de alıyorlar. Kalp krizi, şeker koması gibi hastalıklara da müdahale edebiliyorlar. Eğitimlerimiz sadece sınıflarda değil uygulamalı olarak da veriliyor. Maketler üzerinde veriliyor bu eğitimler." ifadelerini kullandı.

Çolak, işe alımda ilk yardım eğitimini tüm kabin personeline verdiklerini dile getirerek, her yıl bu eğitimlerin tekrar edildiğini, eğitimde başarılı olamayanların ise iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

THY'nin kabin ekiplerinin bugüne kadar uçaklarda meydana gelen tüm sağlık sorunlarına başarıyla müdahale ettiğini belirten Çolak, ekiplerine güveninin sonsuz olduğunu ve yolcuların da canlarını ve mallarını personellerine güvenle emanet edebileceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHY
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