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THY'den modern kulaklık

Türk Hava Yolları, kıtalararası seferlerinde ekonomi sınıfı yolcuları için özel kulaklık imkanı sundu.

THY'den modern kulaklık

Türk Hava Yolları, kıtalararası seferlerinde ekonomi sınıfı yolcuları için özel kulaklık imkanı sundu.

30 Mart 2017 Perşembe 12:26
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THY'den modern kulaklık

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, yolcu memnuniyetini ve uçuş konforunu sürekli artırmayı hedefleyen havayolu şirketinin, kıtalararası uçuşlarının ekonomi sınıfında yolcularına yeni model kulaklıklar veriyor. 

Tüm Amerika seferlerinde bugünden itibaren yolcuların kullanımına sunulan kulaklıklar, mayıs itibariyle THY'nin tüm kıtalararası uçuşlarının ekonomi sınıfında müşterileriyle buluşacak.

Uzun uçuş saatlerine göre özel tasarlanmış, yüksek ergonomi ve ses kalitesine sahip kulak üstü (headset) kulaklıklar, ödüllü uçak içi eğlendirici sistemlerle birlikte yolculara daha konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor.

Yolcular, THY'nin uçak içi eğlendirici sistemi Planet'in sunduğu binlerce saat müzik ve film deneyiminden, konforlu ve çok daha kaliteli ses düzeyine sahip yeni nesil kulaklıklarla yararlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYTHYden Modern KulaklıkEkonomi Sınıfı
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