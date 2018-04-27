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'THY 7. Science Expo 2018'de dünya rekoru denendi

Etkinlik kapsamında, 628 öğrenci aynı anda mangala oynayarak dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi.

'THY 7. Science Expo 2018'de dünya rekoru denendi

Etkinlik kapsamında, 628 öğrenci aynı anda mangala oynayarak dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:53
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'THY 7. Science Expo 2018'de dünya rekoru denendi

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ve bu yıl "Geleceğin Teknolojileri" ana temasıyla düzenlenen "THY 7. Science Expo 2018" kapsamında, 628 öğrenci aynı anda mangala oynayarak dünya rekoru denemesi yaptı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte rekor denemesi için bir araya gelen öğrenciler, görevlilerce verilen direktiflere uyarak mangala oynadı. Oyunu kazanan öğrenciler, bir üst tura yükseldi.

Bu alanda 284 oyuncu ile Amerika'nın Missouri Scholars Academy'sine ait olan rekorun kırılması için etkinliğe 628 öğrenci katıldı. Bursa 8. Noteri, sonucu açıkladıktan sonra tutanak düzenledi.

Rekor denemesinin Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için müracaatta bulunulacak.

"Rekoru Amerika'dan Türkiye'ye getirdik"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Fehim Ferik, burada yaptığı konuşmada, dünya rekorunun Türkiye'ye yakıştığını söyledi.

Ferik, mangala oyununun Orta Asya kökenli bir akıl ve strateji oyunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bursa, bugün Türkiye'nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yapıyor. Bilim Festivali kapsamında, bugün bir dünya rekoru kırdık. Dünyanın 'aynı anda en fazla mangala oyuncusuyla beraber oynanan oyunu' rekorunu kırdık. Bu oyunun dünya rekorunun Bursa'da, Türkiye'de olması lazımdı. Daha önceden Amerika'nın Missouri Scholars Academy'sine ait olan 284 oyuncu ile kırılan rekoru Amerika'dan Türkiye'ye getirdik."

Ferik, daha sonra mangala oyununa katkı sağlayan okulların temsilcilerine sertifika takdim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜYAPTÜYAP Fuar MerkeziGeleceğin TeknolojileriTHY 7. Science Expo 2018
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