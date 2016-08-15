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THY '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni uçaklarında yaşatacak

THY, 15 Temmuz gecesi milli iradenin ülke genelindeki en yoğun mücadelelerinin verilip büyük zafer elde edilen Kazan ve Gölbaşı ilçeleri ile Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Acıbadem, Atışalanı semtlerinin isimlerini filodaki 8 uçağa verecek.

THY '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni uçaklarında yaşatacak

THY, 15 Temmuz gecesi milli iradenin ülke genelindeki en yoğun mücadelelerinin verilip büyük zafer elde edilen Kazan ve Gölbaşı ilçeleri ile Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Acıbadem, Atışalanı semtlerinin isimlerini filodaki 8 uçağa verecek.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 13:10
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THY '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni uçaklarında yaşatacak

 Türk Hava Yolları (THY), "15 Temmuz Demokrasi Zaferi"ni, filosundaki 8 uçak ile yaşatacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sonrasında ülke bütünlüğünün korunması adına sergilediği yaklaşımı taçlandıracak.

THY, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm vatandaşların yekvücut halde elde ettiği milli irade zaferini, filosundaki uçaklarda yaşatacak.

Buna göre, 15 Temmuz gecesi milli iradenin ülke genelindeki en yoğun mücadelelerinin verilip büyük zafer elde edilen Kazan ve Gölbaşı ilçeleri ile Beştepe, Saraçhane, Çengelköy, Kavacık, Acıbadem, Atışalanı semtlerinin isimleri filodaki 8 uçağa verilecek.

THY'nin, bu girişimiyle tarihinde birçok kez sergilediği milli değerlere olan hassasiyetini bir kez daha vurgulayarak, şerefle taşıdığı "Türkiye'nin Milli Havayolu" unvanının gereğini yerine getirmenin gururunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak hayata geçirdiği çok sayıda yatırım faaliyeti, genişleyen filosu, elde ettiği büyüme rakamları, dünya havayolu trafiğinin merkezi olan İstanbul'daki benzersiz konumu ve kaydettiği önemli başarılarla bugün küresel havacılık sektöründeki öncü konumu ve gücünü pekiştiren THY, tüm gayreti ile aziz milletine en iyi şekilde hizmete devam edip ülkesinin uluslararası arenada gurur kaynağı olmayı istikrarla sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 13:11
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYDemokrasi ZaferiFiloRecep Tayyip Erdoğan
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